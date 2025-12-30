Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Telegram çöktü mü? Telegram'a neden giriş yapılamıyor?
30 Aralık 2025 Salı günü mesajlaşma uygulaması Telegram’da erişim sorunu yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ve mesaj gönderip... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
dünya
türkiye
telegram
çökme
çökme tehlikesi
internet
i̇nternet erişimi
internet siteleri
internet yayıncısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1c/1082161167_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_5456abbe5d5c7840f49655c2c1fa510c.jpg
Arıza bildirim platformu Downdetector verilerine göre, özellikle akşam saatlerinden itibaren Telegram için yapılan sorun bildirimlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden de Telegram’a erişemediklerini paylaştı. Telegram’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim probleminin kısa süreli olduğu ve bazı kullanıcıların uygulamaya yeniden erişim sağlayabildiği belirtildi.
Telegram çöktü mü? Telegram'a neden giriş yapılamıyor?

23:27 30.12.2025
© Sputnik / Kirill KallinikovTelegram
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Kirill Kallinikov
30 Aralık 2025 Salı günü mesajlaşma uygulaması Telegram’da erişim sorunu yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ve mesaj gönderip alamadığını bildirdi.
Arıza bildirim platformu Downdetector verilerine göre, özellikle akşam saatlerinden itibaren Telegram için yapılan sorun bildirimlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.
Kullanıcılar sosyal medya üzerinden de Telegram’a erişemediklerini paylaştı. Telegram’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim probleminin kısa süreli olduğu ve bazı kullanıcıların uygulamaya yeniden erişim sağlayabildiği belirtildi.
