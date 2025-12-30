https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/telegram-coktu-mu-telegrama-neden-giris-yapilamiyor-1102385247.html

Telegram çöktü mü? Telegram'a neden giriş yapılamıyor?

Telegram çöktü mü? Telegram'a neden giriş yapılamıyor?

30 Aralık 2025 Salı günü mesajlaşma uygulaması Telegram'da erişim sorunu yaşandı.

Arıza bildirim platformu Downdetector verilerine göre, özellikle akşam saatlerinden itibaren Telegram için yapılan sorun bildirimlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden de Telegram’a erişemediklerini paylaştı. Telegram’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim probleminin kısa süreli olduğu ve bazı kullanıcıların uygulamaya yeniden erişim sağlayabildiği belirtildi.

