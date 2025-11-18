https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/internet-coktu-mu-pek-cok-siteye-erisim-saglanamiyor-1101092183.html
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Türkiye genelinde pek çok internet sitesine ve platforma erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar özellikle sosyal medya ve haber sitelerine girerken hata... 18.11.2025
Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanıcılar birçok internet sitesine erişimde ciddi problemler yaşıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan şikayetler, sosyal medya platformlarından haber portallarına kadar geniş bir alanda kesinti yaşandığını gösterdi.
Türkiye genelinde pek çok internet sitesine ve platforma erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar özellikle sosyal medya ve haber sitelerine girerken hata aldıklarını bildiriyor. Sorunun hızla büyümesiyle birlikte X (Twitter) için de erişim problemleri rapor edildi. Kesintinin nedeni henüz açıklanmadı.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde kullanıcılar birçok internet sitesine erişimde ciddi problemler yaşıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan şikayetler, sosyal medya platformlarından haber portallarına kadar geniş bir alanda kesinti yaşandığını gösterdi.
X (Twitter) de erişim sorunlarından etkilendi
Kullanıcıların en çok merak ettiği platformlardan biri olan X, akşam saatlerine doğru tamamen erişilemez hale geldi.
3.250’den fazla kullanıcı
erişim sorunu bildirdi.
Şikâyetlerin yüzde 58’i X mobil uygulaması
üzerinden geldi.
Kullanıcıların yüzde 23’ü web sürümünde
problem yaşadığını söyledi.
Yüzde 10’u ise sunucu bağlantı hatası
aldığını aktardı.
Platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişimde kesintiler yaşanıyor.
Kullanıcı şikayetleri ve hata raporları, özellikle üç büyük platformda yoğunlaştı:
Bu sitelerde yaşanan yavaşlama, hesap giriş hataları, video yüklenmeme sorunları ve sayfa açılmama problemleri Downdetector gibi hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansıdı. Şikâyet sayısında olağanüstü bir artış görüldü.
“İnternet çöktü mü?” sorusu trend oldu
Öğle saatleri itibarıyla kullanıcılar arama motorlarına en çok şu soruları yazdı:
“Twitter ve YouTube neden açılmıyor?”