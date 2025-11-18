https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/internet-coktu-mu-pek-cok-siteye-erisim-saglanamiyor-1101092183.html

İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor

İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde pek çok internet sitesine ve platforma erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar özellikle sosyal medya ve haber sitelerine girerken hata... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T14:43+0300

2025-11-18T14:43+0300

2025-11-18T15:05+0300

türki̇ye

internet

i̇nternet

internet

i̇nternet erişimi

internet siteleri

erişim

erişim engeli

erişim sıkıntısı

erişim sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg

Türkiye’nin farklı bölgelerinde kullanıcılar birçok internet sitesine erişimde ciddi problemler yaşıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan şikayetler, sosyal medya platformlarından haber portallarına kadar geniş bir alanda kesinti yaşandığını gösterdi.X (Twitter) de erişim sorunlarından etkilendiKullanıcıların en çok merak ettiği platformlardan biri olan X, akşam saatlerine doğru tamamen erişilemez hale geldi.Platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişimde kesintiler yaşanıyor.Kullanıcı şikayetleri ve hata raporları, özellikle üç büyük platformda yoğunlaştı:Bu sitelerde yaşanan yavaşlama, hesap giriş hataları, video yüklenmeme sorunları ve sayfa açılmama problemleri Downdetector gibi hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansıdı. Şikâyet sayısında olağanüstü bir artış görüldü.“İnternet çöktü mü?” sorusu trend olduÖğle saatleri itibarıyla kullanıcılar arama motorlarına en çok şu soruları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marstaki-magaralarda-yasam-ipuclari-bulundu-1101087438.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

internet, i̇nternet, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, erişim, erişim engeli, erişim sıkıntısı, erişim sorunu, erişim yasağı