Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yeni para birimiyle ilgili detaylar 28 Aralık’ta... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Suriye Merkez Bankası Başkanı Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin 2025 tarihli 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını açıkladı.Hasriya, yeni para biriminin yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu kaydetti.‘Yeni bir aşamanın başlangıcı’Merkez Bankası Başkanı Hasriya, şu ifadeleri kullandı:Hasriya, yeni para birimine dair detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıyla paylaşılacağını belirtti.
Suriye Merkez Bankası Başkanı Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin 2025 tarihli 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını açıkladı.
Hasriya, yeni para biriminin yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu kaydetti.
‘Yeni bir aşamanın başlangıcı’
Merkez Bankası Başkanı Hasriya, şu ifadeleri kullandı:
Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonraki mali egemenliğimizin bir sembolünü temsil ediyor ve Suriye Merkez Bankasının yönetimi altında, herkesin işbirliğiyle inşa edilen yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor.
Bu, kurtuluştan bu yana elde edilenlere eklenen ulusal bir başarı, istikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır.
Hasriya, yeni para birimine dair detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıyla paylaşılacağını belirtti.