https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/israil-somalilandi-taniyan-ilk-ulke-oldu-1102274816.html
İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu
İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu
Sputnik Türkiye
İsrail, Somali’den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland’ı ‘bağımsız bir ülke’ tanıdığını duyurdu. Böylece İsrail, Somaliland’ı resmen tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke oldu.
2025-12-26T18:02+0300
2025-12-26T18:02+0300
2025-12-26T18:02+0300
dünya
i̇srail
somaliland
haberler
abraham anlaşmaları
somali
ortadoğu
gideon sa'ar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102274550_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d8322cdf15ee2db79d28db458f168708.jpg
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Somaliland lideri Abdirahman Muhammed Abdullahi’nin karşılıklı olarak ‘tanıma kararı’nı imzaladığı belirtildi. Açıklamada, Netanyahu ile Abdullahi’nin belgeyi imzalarken yaptıkları görüntülü görüşmeye ait görüntüler de paylaşıldı.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, cuma günü yaptığı açıklamada, iki taraf arasında tam diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında karşılıklı büyükelçiliklerin açılması ve büyükelçi atanması kararlaştırıldı.Abraham Anlaşmaları’na katılma talebiSaar, sürecin yaklaşık bir yıl süren yoğun görüşmelerin ardından tamamlandığını belirterek, kararın Netanyahu ve Abdullahi’nin ortak iradesiyle alındığını ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Somaliland ile kurulan yeni ilişkiyi "dönüm noktası niteliğinde ve tarihi" olarak niteledi. Abdullahi’yi resmi ziyaret için İsrail’e davet eden Netanyahu, bu adımın iki taraf arasındaki işbirliğini genişletmek için "büyük bir fırsat" sunduğunu söyledi.Netanyahu ayrıca, Somaliland’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan "Abraham Anlaşmaları"na katılma talebini, ay sonunda yapılması öngörülen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’a ileteceğini kaydetti.30 yılı aşkın süredir tanınma arayışıSomaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti. Ancak bugüne kadar hiçbir Birleşmiş Milletler üyesi ülke tarafından resmen tanınmamıştı. Somali yönetimi ise Somaliland’ı ülkenin ‘ayrılmaz bir parçası’ olarak gördüğünü vurgulayarak, bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu savunuyor.Somaliland, eski Britanya Somaliland Protektorası’nın kuzeybatısında yer alan ve fiilen kendi yönetim yapısına sahip bir bölgeyi kontrol ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/putin-savunma-sanayii-uretimi-katlandi-tecrubeler-yeni-sistemleri-sekillendiriyor-1102273243.html
i̇srail
somaliland
somali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102274550_255:0:1455:900_1920x0_80_0_0_c2259526864446177c54a0bc6ef5327a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, somaliland, tanıdı, ilk ülke, somaliland hakkında, afrika, haberler, somaliland haberleri, israil haberleri+
israil, somaliland, tanıdı, ilk ülke, somaliland hakkında, afrika, haberler, somaliland haberleri, israil haberleri+
İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu
İsrail, Somali’den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland’ı ‘bağımsız bir ülke’ tanıdığını duyurdu. Böylece İsrail, Somaliland’ı resmen tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke oldu. Netanyahu, Somaliland'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma talebini, Trump'a ileteceğini söyledi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Somaliland lideri Abdirahman Muhammed Abdullahi’nin karşılıklı olarak ‘tanıma kararı’nı imzaladığı belirtildi. Açıklamada, Netanyahu ile Abdullahi’nin belgeyi imzalarken yaptıkları görüntülü görüşmeye ait görüntüler de paylaşıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, cuma günü yaptığı açıklamada, iki taraf arasında tam diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında karşılıklı büyükelçiliklerin açılması ve büyükelçi atanması kararlaştırıldı.
Abraham Anlaşmaları’na katılma talebi
Saar, sürecin yaklaşık bir yıl süren yoğun görüşmelerin ardından tamamlandığını belirterek, kararın Netanyahu ve Abdullahi’nin ortak iradesiyle alındığını ifade etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise Somaliland ile kurulan yeni ilişkiyi "dönüm noktası niteliğinde ve tarihi" olarak niteledi. Abdullahi’yi resmi ziyaret için İsrail’e davet eden Netanyahu, bu adımın iki taraf arasındaki işbirliğini genişletmek için "büyük bir fırsat" sunduğunu söyledi.
Netanyahu ayrıca, Somaliland’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan "Abraham Anlaşmaları"na katılma talebini, ay sonunda yapılması öngörülen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’a ileteceğini kaydetti.
30 yılı aşkın süredir tanınma arayışı
Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti. Ancak bugüne kadar hiçbir Birleşmiş Milletler üyesi ülke tarafından resmen tanınmamıştı. Somali yönetimi ise Somaliland’ı ülkenin ‘ayrılmaz bir parçası’ olarak gördüğünü vurgulayarak, bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu savunuyor.
Somaliland, eski Britanya Somaliland Protektorası’nın kuzeybatısında yer alan ve fiilen kendi yönetim yapısına sahip bir bölgeyi kontrol ediyor.