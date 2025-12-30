https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/saglik-bakanligi-acikladi-mhrsden-2025te-388-milyondan-fazla-randevu-alindi-1102369870.html

Sağlık Bakanlığı açıkladı: MHRS'den 2025'te 388 milyondan fazla randevu alındı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında MHRS üzerinden 388 milyon 95 bin 539 kez randevu alındığını açıkladı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) 2025 yılı içerisinde 388 milyon 95 bin 539 randevu alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2025'te, 40-69 yaş arasındaki 1 milyon 40 bin 885 kişiye mamografi taraması yapıldı. Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi sayesinde son bir yılda 25 binden fazla kadında kanser erken teşhis edildi.Günlük 1.7 milyon randevuVatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerine "muayene randevusu" alabildiği MHRS'den, 2025'te 388 milyon 95 bin 539 randevu alındı. Sistemden günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu.Sistem, 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı günde tüm branşlara randevu verilebilecek hale getirildi. Yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle, randevu bekleyen hasta sayısı 4 milyondan 400 binin altına düştü. Randevu bekleyen vatandaşların oranı ise yüzde 90 azaldı.45 binden fazla kişi e-Nabız'dan organ bağışında bulunduBakanlık verilerine göre, e-Nabız üzerinden hizmet veren "NeyimVar?" uygulaması ile son bir yılda 5,9 milyon kişi randevu aldı, hastalık belirtilerine göre doğru branşa yönlendirildi. RADIS-Akılcı Görüntüleme Karar Destek Sistemi projesi ile gereksiz görüntüleme tetkikleri azaltıldı, maliyetler düşürüldü.Evde Sağlık Yönetim Sistemi'ne (ESYS) e-Rapor entegrasyonu ile tam bağımlı veya 80 ve üstü yaştaki kişilere ait 583 bin 493 raporun otomatik olarak yenilenmesi sağlandı.Dijital organ bağışı düzenlemesiyle, bağışın e-Nabız Sistemi üzerinden yapılması sağlanarak bağış süreçleri kolaylaştırıldı. Uygulamanın hayata geçirildiği ekim ayından itibaren 45 binden fazla vatandaş organını e-Nabız profili üzerinden bağışladı.

