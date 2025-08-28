https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/mhrsde-yeni-donem-universite-hastaneleri-sisteme-dahil-ediliyor-1098892279.html
MHRS'de yeni dönem: Üniversite hastaneleri sisteme dahil ediliyor
28.08.2025
Türkiye’de hastanelerde randevu alma sürecini düzenleyen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), artık üniversite hastanelerinde de kullanılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bir kısmının MHRS’ye entegre edildiğini açıkladı.Pilot uygulama 1 Eylül’de başlıyorBakan Memişoğlu, Uşak’taki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk etapta pilot olarak iki hastanede başlatılacağını söyledi.“Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz” ifadelerini kullandı.Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:“Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.”
2025
