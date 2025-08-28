https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/mhrsde-yeni-donem-universite-hastaneleri-sisteme-dahil-ediliyor-1098892279.html

MHRS’de yeni dönem: Üniversite hastaneleri sisteme dahil ediliyor

MHRS’de yeni dönem: Üniversite hastaneleri sisteme dahil ediliyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üniversite hastanelerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’ne entegre edileceğini açıkladı. Pilot uygulama 1 Eylül... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T12:47+0300

2025-08-28T12:47+0300

2025-08-28T12:47+0300

türki̇ye

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

uşak

pamukkale

hastane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095182541_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15a93c24b244e3679ba8b2ee233726a8.jpg

Türkiye’de hastanelerde randevu alma sürecini düzenleyen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), artık üniversite hastanelerinde de kullanılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bir kısmının MHRS’ye entegre edildiğini açıkladı.Pilot uygulama 1 Eylül’de başlıyorBakan Memişoğlu, Uşak’taki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk etapta pilot olarak iki hastanede başlatılacağını söyledi.“Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz” ifadelerini kullandı.Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:“Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/mhrsde-yeni-donem-randevu-almadan-once-bu-adim-zorunlu-oldu-1098158066.html

türki̇ye

uşak

pamukkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), uşak, pamukkale, hastane