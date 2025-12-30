https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/lavrov-ukrayna-ve-bati-yeni-toprak-gerceklerini-tanimak-zorunda-1102354196.html
Lavrov: Ukrayna ve Batı yeni toprak gerçeklerini tanımak zorunda
30.12.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna krizine çözüm bulma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Lavrov, “Kiev ve Batılı destekçileri, Kırım, Sivastopol, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılmasından sonra ortaya çıkan yeni toprak gerçeklerini tanımak zorunda” ifadesini kullandı.Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan statüsünün sağlanmasının önemli olduğunun altını çizen Rus diplomat, bu ülkenin silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması gerektiğini belirtti.'Stratejik inisiyatif Rus ordusunda'NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarındaki askeri faaliyetlerini durdurması gerektiğini dile getiren Lavrov, “Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için yasal olarak bağlayıcı güvenceler geliştirilmesi gerek” dedi.Lavrov, Batı’nın, özel askeri harekat bölgesindeki stratejik inisiyatifin tamamen Rus ordusunda olduğunu kabul ettiğine dikkat çekti.'Seçimler bahane olmamalı'Ukrayna’da yeni devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin tartışmaları değerlendiren Rus Bakan, “Seçimlerin düzenlenmesi, Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılması amacıyla ateşkes için bir bahane olarak kullanılmamalı” dedi.Kiev’deki yönetimin, barış anlaşmasını imzalama yetkisi alması gerektiğini söyleyen Lavrov, “Bu ancak seçimler yoluyla, tüm ilgili siyasi güçlerin katılacağı şeffaf ve adil bir seçim kampanyasıyla başarılabilir” yorumunda bulundu.'Rusya'da yaşayan Ukraynalılar da seçimlere katılmalı'“Nihayetinde Ukrayna halkına kendi geleceğini belirleme fırsatı verilmeli” diyen Rus diplomat, Rusya'da yaşayan çok sayıda Ukraynalının da seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı.Lavrov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesi ışığında, Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerektiği konusunda ABD'nin Rusya'nınkine benzer bir tutum sergilediğine dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna krizine çözüm bulma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Lavrov, “Kiev ve Batılı destekçileri, Kırım, Sivastopol, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılmasından sonra ortaya çıkan yeni toprak gerçeklerini tanımak zorunda” ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan statüsünün sağlanmasının önemli olduğunun altını çizen Rus diplomat, bu ülkenin silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması gerektiğini belirtti.
'Stratejik inisiyatif Rus ordusunda'
NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarındaki askeri faaliyetlerini durdurması gerektiğini dile getiren Lavrov, “Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için yasal olarak bağlayıcı güvenceler geliştirilmesi gerek” dedi.
Lavrov, Batı’nın, özel askeri harekat bölgesindeki stratejik inisiyatifin tamamen Rus ordusunda olduğunu kabul ettiğine dikkat çekti.
'Seçimler bahane olmamalı'
Ukrayna’da yeni devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin tartışmaları değerlendiren Rus Bakan, “Seçimlerin düzenlenmesi, Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılması amacıyla ateşkes için bir bahane olarak kullanılmamalı” dedi.
Kiev’deki yönetimin, barış anlaşmasını imzalama yetkisi alması gerektiğini söyleyen Lavrov, “Bu ancak seçimler yoluyla, tüm ilgili siyasi güçlerin katılacağı şeffaf ve adil bir seçim kampanyasıyla başarılabilir” yorumunda bulundu.
'Rusya'da yaşayan Ukraynalılar da seçimlere katılmalı'
“Nihayetinde Ukrayna halkına kendi geleceğini belirleme fırsatı verilmeli” diyen Rus diplomat, Rusya'da yaşayan çok sayıda Ukraynalının da seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı.
Lavrov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesi ışığında, Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerektiği konusunda ABD'nin Rusya'nınkine benzer bir tutum sergilediğine dikkat çekti.