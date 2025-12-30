https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/rus-uzman-putinin-rezidansina-yonelik-iha-saldirisi-avrupali-sahinlerin-hazirladigi-bir-provokasyon-1102377749.html

Rus uzman: Putin’in rezidansına yönelik İHA saldırısı, ‘Avrupalı şahinlerin’ hazırladığı bir provokasyon

Rus uzman: Putin’in rezidansına yönelik İHA saldırısı, ‘Avrupalı şahinlerin’ hazırladığı bir provokasyon

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Ukrayna’nın Putin’in Novgorod bölgesindeki rezidansına yönelik İHA saldırısının amacının Rusya ile ABD arasında küresel bir... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T19:44+0300

2025-12-30T19:44+0300

2025-12-30T19:44+0300

dünya

aleksey leonkov

novgorod

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

rezidans

vladimir putin

rusya

ukrayna

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_529cc05343b71cc3e8bb13e653986407.jpg

Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki rezidansını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Avrupa’daki ‘şahin’ çevrelerin desteği olmadan planlanamayacağını belirterek, saldırının amacının Rusya ile ABD arasında küresel bir çatışmayı tetiklemek ve Trump-Zelenskiy görüşmelerini sabote etmek olduğunu söyledi.Leonkov, Ukrayna tarafından 90 dronla gerçekleştirilen saldırının önceden planlanmış ve koordineli bir operasyon olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Bu tür operasyonların önceden tüm senaryoları hesaplanarak hazırlandığını ve uygun anın beklendiğini ifade eden Leonkov’a göre, bu kez seçilen an, Zelenskiy’nin ABD’de Donald Trump ile görüşmelerde bulunduğu zamana denk getirildi.Leonkov, saldırının hedefinin sadece devlet başkanlığı rezidansı olmadığını, stratejik komuta altyapısını hedef aldığına dikkat çekti.Leonkov, planlamanın arkasında yatan hesabı şöyle özetledi:Uzman, saldırının, Trump’ın Ukrayna konusundaki tavrını zorlamak için hazırlanmış senaryolardan biri olduğunu savunarak, zamanlamanın da buna işaret ettiğini söyledi.Leonkov, Zelenskiy’nin 18 ve 24 Aralık’ta yaptığı bazı üstü kapalı açıklamaların da bu saldırı ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “O günlerde söyledikleri şimdi tamamen farklı bir anlam kazanıyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/lavrov-putinin-konutuna-yapilan-saldiriyi-kinayan-ulkelere-tesekkur-etti-1102376592.html

novgorod

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksey leonkov, novgorod, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, rezidans, vladimir putin, rusya, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, avrupa, mar-a-lago