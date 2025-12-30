Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/rus-uzman-putinin-rezidansina-yonelik-iha-saldirisi-avrupali-sahinlerin-hazirladigi-bir-provokasyon-1102377749.html
Rus uzman: Putin'in rezidansına yönelik İHA saldırısı, 'Avrupalı şahinlerin' hazırladığı bir provokasyon
Rus uzman: Putin’in rezidansına yönelik İHA saldırısı, ‘Avrupalı şahinlerin’ hazırladığı bir provokasyon
30.12.2025
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki rezidansını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Avrupa’daki ‘şahin’ çevrelerin desteği olmadan planlanamayacağını belirterek, saldırının amacının Rusya ile ABD arasında küresel bir çatışmayı tetiklemek ve Trump-Zelenskiy görüşmelerini sabote etmek olduğunu söyledi.Leonkov, Ukrayna tarafından 90 dronla gerçekleştirilen saldırının önceden planlanmış ve koordineli bir operasyon olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Bu tür operasyonların önceden tüm senaryoları hesaplanarak hazırlandığını ve uygun anın beklendiğini ifade eden Leonkov’a göre, bu kez seçilen an, Zelenskiy’nin ABD’de Donald Trump ile görüşmelerde bulunduğu zamana denk getirildi.Leonkov, saldırının hedefinin sadece devlet başkanlığı rezidansı olmadığını, stratejik komuta altyapısını hedef aldığına dikkat çekti.Leonkov, planlamanın arkasında yatan hesabı şöyle özetledi:Uzman, saldırının, Trump’ın Ukrayna konusundaki tavrını zorlamak için hazırlanmış senaryolardan biri olduğunu savunarak, zamanlamanın da buna işaret ettiğini söyledi.Leonkov, Zelenskiy’nin 18 ve 24 Aralık’ta yaptığı bazı üstü kapalı açıklamaların da bu saldırı ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “O günlerde söyledikleri şimdi tamamen farklı bir anlam kazanıyor” ifadelerini kullandı.
Rus uzman: Putin’in rezidansına yönelik İHA saldırısı, ‘Avrupalı şahinlerin’ hazırladığı bir provokasyon

19:44 30.12.2025
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki rezidansına yönelik İHA saldırısının amacının Rusya ile ABD arasında küresel bir çatışmayı tetiklemek olduğunu belirtti.
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki rezidansını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Avrupa’daki ‘şahin’ çevrelerin desteği olmadan planlanamayacağını belirterek, saldırının amacının Rusya ile ABD arasında küresel bir çatışmayı tetiklemek ve Trump-Zelenskiy görüşmelerini sabote etmek olduğunu söyledi.
Leonkov, Ukrayna tarafından 90 dronla gerçekleştirilen saldırının önceden planlanmış ve koordineli bir operasyon olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Bu, 90 drondan oluşan, önceden planlanmış, kombine bir saldırıydı. Bunların bir bölümü Novgorod bölgesine kadar ulaştı ve orada vuruldu. Böyle bir operasyon, Avrupalı şahinlerin katılımı olmadan yapılamaz. Zelenskiy tek başına buna cesaret edemezdi.
Bu tür operasyonların önceden tüm senaryoları hesaplanarak hazırlandığını ve uygun anın beklendiğini ifade eden Leonkov’a göre, bu kez seçilen an, Zelenskiy’nin ABD’de Donald Trump ile görüşmelerde bulunduğu zamana denk getirildi.
Plan, Zelenskiy’nin sözde olayla bağlantısız görünmesi üzerine kuruluydu. Kendisine bir tür ‘ali­bi’ yaratıldı. Şimdi de ‘Ukrayna’nın bununla ilgisi yok’ söylemiyle bunu kullanıyor.
Leonkov, saldırının hedefinin sadece devlet başkanlığı rezidansı olmadığını, stratejik komuta altyapısını hedef aldığına dikkat çekti.
Rezidansa yapılan saldırı, sadece devlet başkana yönelik bir saldırı değil. Bu, nükleer silahların komuta-kontrol merkezine yönelik bir darbedir. Her rezidansta, devlet başkanının nükleer kuvvetlerin kullanımına ilişkin emir verebileceği iletişim noktaları bulunur. Saldırı başarılı olsaydı, bu, ABD ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtabilirdi; zira bu seviyede bir operasyon, uydu kümelerinin katılımı olmadan imkansızdır.
Leonkov, planlamanın arkasında yatan hesabı şöyle özetledi:
Azami hedef, küresel bir çatışmaya yol açacak bir provokasyon; asgari hedef ise ABD ile Rusya arasındaki müzakere sürecini sabote etmekti. Avrupalı şahinlerin böyle bir senaryoya ‘evet’ diyeceği açıktır.
Uzman, saldırının, Trump’ın Ukrayna konusundaki tavrını zorlamak için hazırlanmış senaryolardan biri olduğunu savunarak, zamanlamanın da buna işaret ettiğini söyledi.
Bu, Trump’ın Zelenskiy’e istediğini vermemesi ihtimaline karşı hazırlanmış senaryolardan biriydi. Operasyonun hayata geçirilme zamanı, Mar-a-Lago’daki görüşmelerle çakıştı. Görüşmeler bitince Zelenskiy’nin Avrupalı ‘patronlarını’ arayıp her şeyin başarısız olduğunu bildirdiğini ve ardından saldırının devreye sokulduğunu düşünüyorum. Bu, önceden hazırlanmış bir ‘ev ödevi’ydi ve Zelenskiy de bundan haberdardı.
Leonkov, Zelenskiy’nin 18 ve 24 Aralık’ta yaptığı bazı üstü kapalı açıklamaların da bu saldırı ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “O günlerde söyledikleri şimdi tamamen farklı bir anlam kazanıyor” ifadelerini kullandı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
Lavrov, Putin'in konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti
18:56
