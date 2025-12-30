Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/lavrov-putinin-konutuna-yapilan-saldiriyi-kinayan-ulkelere-tesekkur-etti-1102376592.html
Lavrov, Putin'in konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti
Lavrov, Putin'in konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T18:56+0300
2025-12-30T18:56+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
moskova
vladimir putin
saldırı
kınama
teşekkür
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_e803f9cbc102822a53c10fd75fcd92e2.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus lider Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yönelik saldırısını kınayan ülkelere Moskova'nın minnettar olduğunu belirtti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Moskova, 28-29 Aralık gecesi Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan yabancı dostlarımızın ve ortaklarımızın verdiği bu tepkiden dolayı minnettar" ifadelerine yer verildi.Lavrov, Kiev'deki gayrimeşru hükümetin terörist niteliğinin, Rusya’daki başkanlık konutuna yapılan saldırıdan sonra bir kez daha doğrulandığını vurguladı.Rus diplomat, Rusya karşıtı Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni bir saldırı hazırlamak için sivil tesisleri havaya uçuran, gazetecileri ve politikacıları öldüren tam da böyle bir rejime ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kremlin-kievin-putinin-konutuna-yonelik-saldiri-girisimi-muzakereleri-sekteye-ugratmayi-amaclayan-1102364616.html
rusya
moskova
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_158:0:1157:749_1920x0_80_0_0_ba294911760586c1627e9a74e75d2ec3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, vladimir putin, saldırı, kınama, teşekkür, kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, vladimir putin, saldırı, kınama, teşekkür, kiev

Lavrov, Putin'in konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti

18:56 30.12.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus lider Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yönelik saldırısını kınayan ülkelere Moskova'nın minnettar olduğunu belirtti.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Moskova, 28-29 Aralık gecesi Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan yabancı dostlarımızın ve ortaklarımızın verdiği bu tepkiden dolayı minnettar" ifadelerine yer verildi.
Lavrov, Kiev'deki gayrimeşru hükümetin terörist niteliğinin, Rusya’daki başkanlık konutuna yapılan saldırıdan sonra bir kez daha doğrulandığını vurguladı.
Rus diplomat, Rusya karşıtı Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni bir saldırı hazırlamak için sivil tesisleri havaya uçuran, gazetecileri ve politikacıları öldüren tam da böyle bir rejime ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
Kremlin: Kiev'in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlayan terör eylemidir
12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала