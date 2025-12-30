https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/lavrov-putinin-konutuna-yapilan-saldiriyi-kinayan-ulkelere-tesekkur-etti-1102376592.html

Lavrov, Putin'in konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna yapılan saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür etti. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus lider Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yönelik saldırısını kınayan ülkelere Moskova'nın minnettar olduğunu belirtti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Moskova, 28-29 Aralık gecesi Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan yabancı dostlarımızın ve ortaklarımızın verdiği bu tepkiden dolayı minnettar" ifadelerine yer verildi.Lavrov, Kiev'deki gayrimeşru hükümetin terörist niteliğinin, Rusya’daki başkanlık konutuna yapılan saldırıdan sonra bir kez daha doğrulandığını vurguladı.Rus diplomat, Rusya karşıtı Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni bir saldırı hazırlamak için sivil tesisleri havaya uçuran, gazetecileri ve politikacıları öldüren tam da böyle bir rejime ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

