https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/putinin-konutuna-yapilan-saldiri-suikast-girisimi-ve-muzakerelerin-sabote-edilmesi-anlamina-geliyor-1102349916.html

‘Putin'in konutuna yapılan saldırı, suikast girişimi ve müzakerelerin sabote edilmesi anlamına geliyor’

‘Putin'in konutuna yapılan saldırı, suikast girişimi ve müzakerelerin sabote edilmesi anlamına geliyor’

Sputnik Türkiye

Kiev'in Rus lider Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna yapılan saldırıyı değerlendiren Arjantinli uzman Casteglione, olayın barış istemeyen ve ne pahasına... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T00:04+0300

2025-12-30T00:04+0300

2025-12-30T00:04+0300

görüş

vladimir putin

rusya

novgorod

saldırı

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

suikast girişimi

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095810825_0:26:748:447_1920x0_80_0_0_ad0fde2f19f6c24f8b0ab16c3288a654.png

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik’e yorumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yapılan saldırının bir suikast girişimi ve müzakerelerin sabote edilmesi anlamına geldiğini belirtti.Casteglione, "Bu olay, barış istemeyen ve ne pahasına olursa olsun bu çatışmayı ısrarla provoke etmeye ve uzatmaya kararlı güçlerle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. 90'dan fazla uzun menzilli, yüksek hassasiyetli insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirilen bir saldırıdan bahsediyoruz, hedef Kremlin veya Moskova Bölgesi değil, Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki kişisel konutu. Doğrudan bir suikast girişimiyle karşı karşıyayız ve bu hedeflere ulaşılmış olsaydı ortaya çıkabilecek tüm sonuçları da göz önünde bulundurmalıyız" diye konuştu."Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözleri oldukça sertti: Rusya'nın diyalog ve müzakereler sırasında varılan anlaşmaları yeniden gözden geçireceğini açıkladı. Bu saldırı, atmosferin daha sakin ve müzakerelere daha odaklı göründüğü bir dönemde geldi ve müzakere sürecinin sabote edilmeye, aksatılmaya devam edildiğini gösterdi" diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/lavrov-ukrayna-pazar-gecesi-rusyanin-novgorod-bolgesindeki-baskanlik-konutuna-ihali-saldiri-1102344117.html

rusya

novgorod

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, novgorod, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), suikast girişimi, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, donald trump, ukrayna, kremlin