‘Putin'in konutuna yapılan saldırı, suikast girişimi ve müzakerelerin sabote edilmesi anlamına geliyor’
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095810825_0:26:748:447_1920x0_80_0_0_ad0fde2f19f6c24f8b0ab16c3288a654.png
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik’e yorumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yapılan saldırının bir suikast girişimi ve müzakerelerin sabote edilmesi anlamına geldiğini belirtti.Casteglione, "Bu olay, barış istemeyen ve ne pahasına olursa olsun bu çatışmayı ısrarla provoke etmeye ve uzatmaya kararlı güçlerle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. 90'dan fazla uzun menzilli, yüksek hassasiyetli insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirilen bir saldırıdan bahsediyoruz, hedef Kremlin veya Moskova Bölgesi değil, Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki kişisel konutu. Doğrudan bir suikast girişimiyle karşı karşıyayız ve bu hedeflere ulaşılmış olsaydı ortaya çıkabilecek tüm sonuçları da göz önünde bulundurmalıyız" diye konuştu."Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözleri oldukça sertti: Rusya'nın diyalog ve müzakereler sırasında varılan anlaşmaları yeniden gözden geçireceğini açıkladı. Bu saldırı, atmosferin daha sakin ve müzakerelere daha odaklı göründüğü bir dönemde geldi ve müzakere sürecinin sabote edilmeye, aksatılmaya devam edildiğini gösterdi" diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
2025
Ukrayna, Batılı istihbarat teşkilatlarından istihbarat almadan bu ölçekte bir saldırıyı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip değil. Putin ile müzakere eden Donald Trump, planlanan bu büyüklükte bir saldırıdan mutlaka haberdar olurdu ve onu engellerdi. Masada giderek daha az oyuncu kalıyor, Ukrayna'nın aldığı istihbaratın büyük kısmının İngiltere'den gelmesi nedeniyle (Rusya bunu defalarca belirtmişti) İngiltere'nin buradaki karanlık rolü açıkça görülüyor.