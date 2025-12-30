https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/putinden-erdogan-ve-trump-da-dahil-dunya-liderlerine-yeni-yil-mesaji-1102364256.html

Putin'den Erdoğan ve Trump da dahil dünya liderlerine Yeni Yıl mesajı

Putin'den Erdoğan ve Trump da dahil dünya liderlerine Yeni Yıl mesajı

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, geleneksel hale geldiği üzere liderlere Yeni Yıl ve Noel mesajları gönderdi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T12:46+0300

2025-12-30T12:46+0300

2025-12-30T12:46+0300

dünya

donald trump

viktor orban

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

papa 14. leo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098981370_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_8b35aa1a1c4c8ea19a7d6a431a14111a.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Yıl ve yaklaşan Ortodoks Noeli için dünya liderlerine mesaj gönderdiPutin'in mesaj gönderdiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Papa 14. Leo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico gibi isimler yer aldıPutin, Raul Castro, Robert Koçaryan, Nursultan Nazarbayev, Serj Sarkisyan ve Gergard Schröder gibi bazı eski devlet ve hükümet başkanlarını da kutladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/eski-pentagon-analisti-muzakereler-surerken-kievin-gerilimi-tirmandirmasi-catismayi-uzatma-amaci-1102359771.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, viktor orban, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, papa 14. leo