Putin'den Erdoğan ve Trump da dahil dünya liderlerine Yeni Yıl mesajı
Putin'den Erdoğan ve Trump da dahil dünya liderlerine Yeni Yıl mesajı
Rus lider Putin, geleneksel hale geldiği üzere liderlere Yeni Yıl ve Noel mesajları gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Yıl ve yaklaşan Ortodoks Noeli için dünya liderlerine mesaj gönderdiPutin'in mesaj gönderdiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Papa 14. Leo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico gibi isimler yer aldıPutin, Raul Castro, Robert Koçaryan, Nursultan Nazarbayev, Serj Sarkisyan ve Gergard Schröder gibi bazı eski devlet ve hükümet başkanlarını da kutladı
Putin'den Erdoğan ve Trump da dahil dünya liderlerine Yeni Yıl mesajı

12:46 30.12.2025
Erdoğan ve Putin
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
Rus lider Putin, geleneksel hale geldiği üzere liderlere Yeni Yıl ve Noel mesajları gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Yıl ve yaklaşan Ortodoks Noeli için dünya liderlerine mesaj gönderdi

Putin'in mesaj gönderdiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Papa 14. Leo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico gibi isimler yer aldı

Putin, Raul Castro, Robert Koçaryan, Nursultan Nazarbayev, Serj Sarkisyan ve Gergard Schröder gibi bazı eski devlet ve hükümet başkanlarını da kutladı
