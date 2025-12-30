Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Eski Pentagon analisti: Müzakereler sürerken Kiev'in gerilimi tırmandırması, çatışmayı uzatma amacı taşıyor
Eski Pentagon analisti: Müzakereler sürerken Kiev'in gerilimi tırmandırması, çatışmayı uzatma amacı taşıyor
Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırı girişimini yorumlayan Kwiatkowski, İHA'larla gerçekleştirilen bu teşebbüsün arkasında Batı'nın... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Novgorod Bölgesi'ndeki Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırı girişiminde bulunmasını değerlendirdi.Kwiatkowski, Kiev rejiminin çatışmayı uzatmak istediğini anımsatarak, "Açık bir şekilde, Kiev'deki askeri komuta yapısındaki bazı kişiler, barışa doğru bir adım atıldığı her aşamada gerilimi tırmandırmayı seçiyor. Bunun Zelenskiy mi, onun komutanları mı, yoksa İngiliz, Fransız veya diğer askeri ve istihbarat karar vericileri mi olduğu belirsiz" dedi.Saldırı girişimlerinin süreci karmaşıklaştırdığını kaydeden Kwiatkowski, mevcut diplomasi girişimi büyük ölçüde 'Batı'nın gündem değiştirme çabası' ise, bunun Ukrayna'nın 'çok zayıf bir konumdan' savaştığını gösterdiğini vurguladı.Rusya'nın muhtemel tepkisine ilişkin de konuşan Kwiatkowski, "Moskova'nın Ukrayna'nın suikast girişimlerine ve İHA saldırılarına müsamaha göstermesi gerekmiyor. Ancak çatışmanın sürmesini isteyenler, savaşın devam etmesinin bir yolu olarak Rusya'nın aşırı tepkisini bekliyor olabilir. Rusya, şu ana kadar askeri hedeflere ve özel askeri harekatın amaçlarına odaklanarak ahlaki üstünlüğünü korudu" ifadelerini kullandı.Batı'nın devam eden silah transferlerini de eleştiren Kwiatkowski, bu sevkiyatların Ukrayna'nın 'çok zayıf bir konumdan' savaştığı çatışmayı uzattığını ve çöküşte olan ve yeterli eğitimi olmayan bir orduya daha fazla silah göndermenin onları israf etmek anlamına geldiğini söyledi.Eski Pentagon analisti, ABD'nin istihbarat paylaşımını, hedef koordinasyonunu ve keşif faaliyetlerini Kiev'e sunulan yardımın 'önemli bir unsuru' olarak niteleyerek "Bu yardımın kesilmesi, çoktan sona ermiş olabilecek olan bu savaşa son verecektir" diye ekledi.
30.12.2025
Abone ol
Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırı girişimini yorumlayan Kwiatkowski, İHA'larla gerçekleştirilen bu teşebbüsün arkasında Batı'nın olabileceğini işaret etti.
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Novgorod Bölgesi'ndeki Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırı girişiminde bulunmasını değerlendirdi.

Kwiatkowski, Kiev rejiminin çatışmayı uzatmak istediğini anımsatarak, "Açık bir şekilde, Kiev'deki askeri komuta yapısındaki bazı kişiler, barışa doğru bir adım atıldığı her aşamada gerilimi tırmandırmayı seçiyor. Bunun Zelenskiy mi, onun komutanları mı, yoksa İngiliz, Fransız veya diğer askeri ve istihbarat karar vericileri mi olduğu belirsiz" dedi.

Saldırı girişimlerinin süreci karmaşıklaştırdığını kaydeden Kwiatkowski, mevcut diplomasi girişimi büyük ölçüde 'Batı'nın gündem değiştirme çabası' ise, bunun Ukrayna'nın 'çok zayıf bir konumdan' savaştığını gösterdiğini vurguladı.

Rusya'nın muhtemel tepkisine ilişkin de konuşan Kwiatkowski, "Moskova'nın Ukrayna'nın suikast girişimlerine ve İHA saldırılarına müsamaha göstermesi gerekmiyor. Ancak çatışmanın sürmesini isteyenler, savaşın devam etmesinin bir yolu olarak Rusya'nın aşırı tepkisini bekliyor olabilir. Rusya, şu ana kadar askeri hedeflere ve özel askeri harekatın amaçlarına odaklanarak ahlaki üstünlüğünü korudu" ifadelerini kullandı.

Batı'nın devam eden silah transferlerini de eleştiren Kwiatkowski, bu sevkiyatların Ukrayna'nın 'çok zayıf bir konumdan' savaştığı çatışmayı uzattığını ve çöküşte olan ve yeterli eğitimi olmayan bir orduya daha fazla silah göndermenin onları israf etmek anlamına geldiğini söyledi.

Eski Pentagon analisti, ABD'nin istihbarat paylaşımını, hedef koordinasyonunu ve keşif faaliyetlerini Kiev'e sunulan yardımın 'önemli bir unsuru' olarak niteleyerek "Bu yardımın kesilmesi, çoktan sona ermiş olabilecek olan bu savaşa son verecektir" diye ekledi.
