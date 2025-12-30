https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/putin-ve-pezeskiyan-telefonda-gorustu-1102375594.html
Putin ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Putin ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 30.12.2025
Liderler, ikili iş birliğini ve İran’ın nükleer programı etrafındaki gelişmeleri ele alırken, Pezeşkiyan Kiev yönetiminin Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına yönelik İHA saldırısını kınadı.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ile İran arasındaki ikili iş birliği ve daha önce varılan ortak anlaşmaların uygulanma süreci ele alındı.Açıklamada, Moskova ile Tahran arasındaki ilişkilerin “stratejik niteliğine” vurgu yapıldığı, iki liderin, kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesi için istişarelerin sürdürülmesi ve karşılıklı koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi.İran’ın nükleer programı etrafındaki durumun da ele alındığı belirtilerek, “İran’ın nükleer programı etrafındaki durum görüşüldü, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüşler karşılıklı olarak dile getirildi” denildi.Açıklamada ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, Kiev yönetimi tarafından organize edilen, Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansını hedef alan geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadığı aktarılarak, “İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kiev rejimi tarafından düzenlenen geniş kapsamlı İHA saldırısını kınadı” ifadelerine yer verildi.Tarafların, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölgesel konularda eşgüdümün artırılması konusunda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
