Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/pentagon-boeing-israile-f-15-teslimati-programi-kapsaminda-85-milyar-dolarlik-bir-sozlesme-hakki-1102352531.html
Pentagon: Boeing, İsrail'e F-15 teslimatı programı kapsamında 8.5 milyar dolarlık bir sözleşme hakkı kazandı
Pentagon: Boeing, İsrail'e F-15 teslimatı programı kapsamında 8.5 milyar dolarlık bir sözleşme hakkı kazandı
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet F-15IA savaş uçağının üretim ve teslimatını kapsayan 8.5 milyar dolarlık anlaşmayı Boeing’e verdi. Sözleşme ilave 25... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T04:26+0300
2025-12-30T04:26+0300
dünya
abd
i̇srail
boeing şirketi
boeing
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg
ABD Savaş Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Boeing Şirketi, İsrail'e F-15 savaş uçakları teslim etme programı kapsamında 8.5 milyar dolarlık sözleşmeyi kazandı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/abd-dogu-pasifikte-tekne-vurdu-2-olu-1102352410.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d44cacbee3be59df7059d87feba1222e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇srail, boeing şirketi, boeing
abd, i̇srail, boeing şirketi, boeing

Pentagon: Boeing, İsrail'e F-15 teslimatı programı kapsamında 8.5 milyar dolarlık bir sözleşme hakkı kazandı

04:26 30.12.2025
Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
Abone ol
ABD, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet F-15IA savaş uçağının üretim ve teslimatını kapsayan 8.5 milyar dolarlık anlaşmayı Boeing’e verdi. Sözleşme ilave 25 uçak için opsiyon da içeriyor.
ABD Savaş Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Boeing Şirketi, İsrail'e F-15 savaş uçakları teslim etme programı kapsamında 8.5 milyar dolarlık sözleşmeyi kazandı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Boeing Şirketi, St. Louis, Missouri, F-15 İsrail Programı için 8 milyar 577 milyon 700 bin dolar tavan fiyatlı, hibrit maliyet artı sabit ücret, sabit fiyat teşviki (kesin hedef), kesin sabit fiyatlı, kesinleştirilmemiş bir sözleşme ihalesi kazandı. Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, enstrümantasyonu, testi, üretimi ve teslimatını ve ek 25 F-15IA uçağı için opsiyonu kapsamaktadır. Çalışmalar St. Louis, Missouri'de gerçekleştirilecek ve 31 Aralık 2035'e kadar tamamlanması beklenmektedir. Bu sözleşme, İsrail Devleti'ne yönelik Yabancı Askeri Satışları (FMS) içermektedir."

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
ABD Doğu Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü
03:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала