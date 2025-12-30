Pentagon: Boeing, İsrail'e F-15 teslimatı programı kapsamında 8.5 milyar dolarlık bir sözleşme hakkı kazandı

"Boeing Şirketi, St. Louis, Missouri, F-15 İsrail Programı için 8 milyar 577 milyon 700 bin dolar tavan fiyatlı, hibrit maliyet artı sabit ücret, sabit fiyat teşviki (kesin hedef), kesin sabit fiyatlı, kesinleştirilmemiş bir sözleşme ihalesi kazandı. Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, enstrümantasyonu, testi, üretimi ve teslimatını ve ek 25 F-15IA uçağı için opsiyonu kapsamaktadır. Çalışmalar St. Louis, Missouri'de gerçekleştirilecek ve 31 Aralık 2035'e kadar tamamlanması beklenmektedir. Bu sözleşme, İsrail Devleti'ne yönelik Yabancı Askeri Satışları (FMS) içermektedir."