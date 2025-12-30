ABD Doğu Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü
© Ekran GörüntüsüABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıklarken, operasyonlar 'yargısız infaz' tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.
SOUTHCOM sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı:
29 Aralık'ta Pete Hegseth'in talimatıyla, Ortak Görev Gücü Güney Mızrağı, uluslararası sularda belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletilen bir gemiye ölümcül bir kinetik saldırı düzenledi. İstihbarat, geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında bulunduğunu doğruladı. İki erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmedi.
On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N— U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025