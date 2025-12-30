Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/abd-dogu-pasifikte-tekne-vurdu-2-olu-1102352410.html
ABD Doğu Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü
ABD Doğu Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102352255_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_2c1097d11f0a41baa5461bdaab4bd5d8.jpg
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.SOUTHCOM sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı:
ABD Doğu Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü

03:30 30.12.2025
© Ekran GörüntüsüABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıklarken, operasyonlar 'yargısız infaz' tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
SOUTHCOM sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı:
29 Aralık'ta Pete Hegseth'in talimatıyla, Ortak Görev Gücü Güney Mızrağı, uluslararası sularda belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletilen bir gemiye ölümcül bir kinetik saldırı düzenledi. İstihbarat, geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında bulunduğunu doğruladı. İki erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmedi.
