Paradan iki sıfır atıldı, insan figürleri silindi
Paradan iki sıfır atıldı, insan figürleri silindi
Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda düzenlenen törenle yeni Suriye banknotları kamuoyuna tanıtıldı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni paralarla önceki dönemin sona erdiğini ve modern bir sürecin başlangıcını temsil ettiğini söyledi.Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri de para değişim sürecinin 90 günde tamamlanacağını söyledi. Husri ayrıca enflasyon artışı ya da fiyat yükselişi için bir zemin bulunmadığını sözlerine ekledi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Suriye'de yeni banknotların tanıtılması hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:'Şara kendi fotoğrafını basmayarak kalıcı olmadığını gösteriyor'Ahmed Şara'nın paralarda kendi görseline yer vermemesini siyasi bir strateji olarak yorumlayan Çağatay, bu durumun zekice bir hamle olduğunu savundu:
