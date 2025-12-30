https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/mutfaginizda-varsa-dikkat-bir-temizlik-urunun-satisi-yasaklandi-piyasadan-toplatiliyor---1102361681.html
Mutfağınızda varsa dikkat: Bir temizlik ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Best marka yağ çözücüsün 'güvensiz' olduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün satışı da yasaklandı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Best marka yağ çözücünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün 'güvensiz' olduğu belirtilirken, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği belirtildi. Görme bozukluklarına yol açabilir Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı uyarıda, Best markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği vurgulandı.
Görme bozukluklarına yol açabilir
Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı uyarıda, Best markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği vurgulandı.