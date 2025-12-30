https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/misirli-uzman-ucm-varligini-sorgulatan-derin-bir-sistemik-kriz-icinde-1102374716.html

Mısırlı uzman: UCM, varlığını sorgulatan derin bir sistemik kriz içinde

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), kurulduğu günden bu yana karşılaştığı en büyük krizle yüzleşiyor. 2025 yılı itibarıyla artan meşruiyet kaybı, seçicilik... 30.12.2025

Mısırlı uluslararası hukuk uzmanı Muhammed Mehran, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, UCM’nin “varlığını sorgulatan derin bir sistemik kriz” yaşadığını belirtti. Mehran, biriken sorunların 2025 yılı itibarıyla mahkemeyi “tam çöküş noktasına” getirdiğini ifade etti.Mehran’a göre, UCM’nin içinde bulunduğu durumun arkasında birbiriyle bağlantılı birçok etken bulunuyor: Başsavcı Kerim Han etrafında şekillenen tartışmalar, büyük ve siyasi açıdan hassas davalar nedeniyle artan dış baskılar, dosya ve sanık seçiminde görüldüğü öne sürülen belirgin seçicilik, idari felç ve hızla erozyona uğrayan meşruiyet bunların başında geliyor.Mehran’a göre UCM’ye yöneltilen temel eleştiri, kararların zayıf devletler üzerinde uygulanırken, güçlü devletlere yönelik hükümlerin fiilen görmezden gelinmesi.Roma Statüsü'nün UCM'ye geniş bir yetki alanı tanımasına rağmen, kararların icrasını sağlamak adına etkili bir mekanizma içermediğini hatırlatan uzman, buna örnek olarak hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bazı taraf devletlerin hava sahasını “hiçbir engelle karşılaşmadan” kullanabilmesini gösterdi.Durumu ağırlaştıran bir diğer unsurun, ABD’nin UCM’ye ve mahkemeyle işbirliği yapan kişi ve kurumlara yönelik son yaptırımları olduğunu belirten Mehran, bu yaptırımlar nedeniyle birçok aktörün mahkemeyle çalışmaktan geri durduğunu, bunun da UCM’nin operasyonel ve kurumsal kapasitesini olumsuz etkilediğini kaydetti.Buna karşın uzman, tablo ne kadar karanlık görünse de tamamen umutsuz olunmaması gerektiğini, ancak bunun için “radikal ve kapsamlı bir reform” gerektiğini vurguladı.

