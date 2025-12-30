https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-yogun-kar-yagisi-buzlanma-kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-etkili-olacak-1102353167.html

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Yoğun kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Yoğun kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre kar yağışı Artvin ve Ardahan'da sabah saatlerine kadar etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T06:48+0300

2025-12-30T06:48+0300

2025-12-30T06:48+0300

yaşam

hava durumu

ankara hava durumu

hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

kar yağışı

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sarı kod

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100085151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0ffcd30d807ffabcecc7e7e799dee79.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Aydın ve Muğla için sarı kodlu yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; 30.12.2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın batısı (Kuşadası, Söke, Didim) ile Muğla'nın güney ve batısında (Bodrum, Marmaris, Datça) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Meteoroloji bölgede metrekareye 21-50 kg yağış düşmesini bekliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji'den üçlü uyarıKuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Buzlanma ve don uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, Güney Ege kıyılarının gök gürültülü sağanak zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Antalya'nın doğusunda ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneyeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/budonun-bugun-ve-1-ocak-icin-bazi-seferlerine--iptal-karari-1102350362.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

30 aralık hava durumu, kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma ve don uyarısı, türkiye geneli hava durumu, sarı kodlu uyarı, karla karışık yağmur