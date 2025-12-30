Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Yoğun kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre kar yağışı Artvin ve Ardahan'da sabah saatlerine kadar etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken Aydın ve Muğla için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ege ve Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Aydın ve Muğla için sarı kodlu yağış uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.12.2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın batısı (Kuşadası, Söke, Didim) ile Muğla'nın güney ve batısında (Bodrum, Marmaris, Datça) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Meteoroloji bölgede metrekareye 21-50 kg yağış düşmesini bekliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den üçlü uyarı
Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ÇANAKKALE – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, Güney Ege kıyılarının gök gürültülü sağanak zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu
İZMİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu , sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Antalya'nın doğusunda ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ANTALYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor
HATAY – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISPARTA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 5°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 7°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ – 4°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA – 10°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneyeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU – 4°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
DÜZCE – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
SİNOP – 13°C – Çok bulutlu
ZONGULDAK – 12°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM – -7°C – Çok bulutlu
KARS – -8°C – Çok bulutlu
MALATYA – 3°C – Çok bulutlu
VAN – -4°C – Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu