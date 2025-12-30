https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/budonun-bugun-ve-1-ocak-icin-bazi-seferlerine--iptal-karari-1102350362.html
BUDO'nun bugün ve 1 Ocak için bazı seferlerine iptal kararı
BUDO'nun bugün ve 1 Ocak için bazı seferlerine iptal kararı
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün 8 ayrıca 1 Ocak'ta 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. 30.12.2025
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre 30 Aralık Salı saat 07.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen diğer seferler ise saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri oldu.Ayrıca 1 Ocak'ta yapılması planlanan saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği duyuruldu.
