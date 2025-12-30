https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/mahkemeden-chp-38-olagan-kurultayi-ve-istanbul-il-kongresi-karari-dosya-gonderildi-1102362847.html
Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi kararı: Dosya gönderildi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresinin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği “davanın reddi” kararını usulden kaldırdı. Daire, kararın hukuki dinlenilme hakkına aykırı şekilde verildiğine hükmetti.İstinaf kararında, davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen’in 11 Eylül 2025 tarihli duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını bildirerek UYAP üzerinden doktor raporu sunduğu hatırlatıldı. Buna rağmen yerel mahkemenin, “belge sunulmadığı” gerekçesiyle mazereti reddedip davacı yokluğunda hüküm kurmasının usule aykırı olduğu belirtildi.Kararın gerekçesinde Anayasa’nın 36. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine atıf yapılarak, savunma hakkının temel unsuru olan hukuki dinlenilme hakkının adil yargılanmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Bu nedenle ön inceleme duruşmasının ertelenmesi gerektiği kaydedildi.Delil süreleri dolmadan kararDaire, taraflara delillerini sunmaları için tanınan yasal süreler dolmadan karar verilmesini de usul hatası olarak değerlendirdi. Bu gerekçelerle yerel mahkeme kararı kaldırıldı ve dosyanın yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildi.Davanın geçmişiAnkara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresinde delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla açılan davada, aynı konuda devam eden başka bir dava bulunduğu gerekçesiyle usulden ret kararı vermişti. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan dava da “pasif husumet yokluğu” gerekçesiyle reddedilmişti.
