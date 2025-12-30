https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kremlin-kievin-putinin-konutuna-yonelik-saldiri-girisimi-muzakereleri-sekteye-ugratmayi-amaclayan-1102364616.html
Kremlin: Kiev'in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlayan terör eylemidir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev'in Rus lider Vladimir Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimine değindi, söz konusu eylemin müzakere sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan bir terör eylemi olduğunu ifade etti.Kiev'in Putin'in konutuna yönelik saldırısını reddeden iddiaları ‘çılgınca’ diye nitelendiren Peskov, Kiev’in terör saldırısının ABD Başkanı Donald Trump'ı ve çatışmayı çözme çabalarını hedef aldığının altını çizdi.Sözcü, Kiev'in Rusya Devlet Başkanı’nın konutuna yönelik saldırı girişimlerine benzer terör eylemlerinin Putin ile Trump arasındaki güvene dayalı diyaloğu sarsmaya yeterli olmadığını vurguladı.Peskov, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'in bu eylemlerine nasıl, neyle ve ne zaman karşılık vereceğini biliyor" ifadelerini kullandı.
Kremlin: Kiev'in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlayan terör eylemidir
12:54 30.12.2025 (güncellendi: 13:04 30.12.2025)
