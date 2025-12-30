Türkiye
Kuyumcuyu soyarak lüks cip alan 3 şüpheli yakalandı: Cipe el konuldu
Kuyumcuyu soyarak lüks cip alan 3 şüpheli yakalandı: Cipe el konuldu
Iğdır'da bir kuyumcuyu soyan 3 şüpheli kuyumcudan çaldıkları para ve altınlarla lüks cip satın aldı. Şüpheliler yapılan incelemeler sonucu yakalanarak... 30.12.2025
türki̇ye
kuyumcu
soygun
cip
iğdır
Iğdır'da Habip Temirak isimli bir kişiye ait kuyumcunun kapısını açarak içeriye giren şüpheliler, para ve altınları çalarak uzaklaştı.Kuyumcunun sabah saatlerinde iş yerine gelip soygunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, kuyumcudaki güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B'yi yakaladı.Yapılan aramada altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken zanlıların satın aldıkları lüks cipe el konuldu ve 3 zanlı da gözaltına alındı.
türki̇ye
iğdır
02:33 30.12.2025
Iğdır'da bir kuyumcuyu soyan 3 şüpheli kuyumcudan çaldıkları para ve altınlarla lüks cip satın aldı. Şüpheliler yapılan incelemeler sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Iğdır'da Habip Temirak isimli bir kişiye ait kuyumcunun kapısını açarak içeriye giren şüpheliler, para ve altınları çalarak uzaklaştı.
Kuyumcunun sabah saatlerinde iş yerine gelip soygunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kuyumcudaki güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B'yi yakaladı.
Yapılan aramada altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken zanlıların satın aldıkları lüks cipe el konuldu ve 3 zanlı da gözaltına alındı.
