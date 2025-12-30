https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kuyumcuyu-soyarak-luks-cip-alan-3-supheli-yakalandi-cipe-el-konuldu-1102351908.html

Kuyumcuyu soyarak lüks cip alan 3 şüpheli yakalandı: Cipe el konuldu

Kuyumcuyu soyarak lüks cip alan 3 şüpheli yakalandı: Cipe el konuldu

Iğdır'da bir kuyumcuyu soyan 3 şüpheli kuyumcudan çaldıkları para ve altınlarla lüks cip satın aldı. Şüpheliler yapılan incelemeler sonucu yakalanarak... 30.12.2025

Iğdır'da Habip Temirak isimli bir kişiye ait kuyumcunun kapısını açarak içeriye giren şüpheliler, para ve altınları çalarak uzaklaştı.Kuyumcunun sabah saatlerinde iş yerine gelip soygunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, kuyumcudaki güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B'yi yakaladı.Yapılan aramada altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken zanlıların satın aldıkları lüks cipe el konuldu ve 3 zanlı da gözaltına alındı.

