Köylüler inatlaştı, kira uçtu: Kahvehane 126 bin liraya çıktı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç Köyü’nde köy kahvesi ihalesi şaşkınlık yarattı. Aylık değeri 15–20 bin lira olarak öngörülen kahvehanenin... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç Köyü’nde yapılan köy kahvesi ihalesi, Türkiye’de benzeri az görülen bir tabloya sahne oldu. Köy muhtarı Aziz Koç’un düzenlediği açık ihalede, köy sakini 4 kişi arasında yaşanan rekabet kısa sürede inatlaşmaya dönüştü.Beklenen kira 15 bin, verilen teklif 126 bin liraNormal şartlarda aylık 15–20 bin lira civarında kiraya verilmesi beklenen köy kahvesi için ihalede 126 bin liralık aylık teklif verildi. Bu rakam, köy şartları dikkate alındığında dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.Muhtar müdahale etti, i̇hale i̇ptal edildiİhalenin ardından duruma müdahale eden Bayramiç Köyü Muhtarı Aziz Koç, ödeme kabiliyetinin bulunmadığını belirterek ihaleyi iptal etti. Koç, sürecin köy menfaatleri açısından sürdürülebilir olmadığını vurguladı.'Bu paraya sahilde bile dükkan yok'NTV'ye konuşan Muhtar Koç, “Açık ihale yaptık. Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık” ifadelerini kullandı.Köyün turizm, gastronomi ya da doğa sporları açısından bir cazibesinin bulunmadığını belirten Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:“İhaleye 4 köy sakini katıldı. İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti olmadığı için ihale iptal oldu.”İhale öncesinde köy kahvesinin aylık kirasının 4 bin lira olduğu öğrenildi. Yaşanan gelişme, kısa sürede köy gündeminin yanı sıra ülke genelinde de ilgi çekti.

