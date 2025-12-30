https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ulkede-lgbt-ve-pedofili-propagandasini-yasaklayan-yasayi-imzaladi-1102367750.html
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasayı imzaladı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkede LGBT ve pedofili propagandasını sınırlayan yasayı imzaladığı... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T14:39+0300
2025-12-30T14:39+0300
2025-12-30T14:39+0300
dünya
kazakistan
lgbt
stk
pedofili
kasım cömert tokayev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087535531_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_edc8383892a8ab460c55fda0ce84d372.jpg
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, LGBT ve pedofili propagandasının medya, telekomünikasyon ağları ve çevrimiçi platformlarda yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı. İlgili hüküm, arşiv işleri ve yasadışı içerik yayımının sınırlandırılmasıyla ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler kanununda yer aldı.Söz konusu imzalanan yasa, pedofili ve geleneksel olmayan cinsel yönelim propagandasının kamu alanında, medyada ve internette yayılmasını yasaklıyor. Bu kapsamda iş kanunu da dahil olmak üzere Kazakistan’daki 12 yasada değişiklik ve eklemeler yapılırken söz konusu yasalar özellikle çocuk hakları, reklamcılık, kitle iletişim araçları ve çevrimiçi platformları kapsıyor.Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı tarafından, arşiv işleri ve yasadışı içerik yayımının sınırlandırılması konularında Kazakistan Cumhuriyeti’nin bazı yasalarına değişiklik ve eklemeler yapılmasına dair Kazakistan Cumhuriyeti Yasası imzalanmıştır" denildi.'10 gün idari gözaltı verilecek'Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeniy Koçetov, o dönemde yaptığı açıklamada, değişikliklerin hazırlanmasının tüm aşamalarının kamuya açık olduğunu, çalışma grubunun ilgili STK’ları ve uluslararası örgütleri davet edip onlarla görüştüğünü söylemişti.Koçetov açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:18 Aralık’ta Kazakistan Adalet Bakanlığı'ndan Botagoz Jakselekova, yapılan değişikliklerin yalnızca LGBT propagandasının kamuya yönelik yayımıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, uluslararası hukukun ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmesini kabul ettiğini ancak bu tür yasakların mutlaka yasayla düzenlenmesi ve devlet güvenliği, kamu düzeni, ahlak veya sağlık gibi gerekçelere dayanması gerektiğini vurgulamıştı.Daha önce, meclisin alt kanadı Majilis milletvekili Nikita Şatalov, Kazakistan bilgi alanında bazı uluslararası insan hakları örgütlerinin, LGBT propagandasının yasaklanmasına dair değişikliklerin reddedilmesi yönünde açıklamalar yapmaya başladığını belirtmişti. Şatalov, hiç kimsenin ulusal parlamentolara hangi yasaları kabul edeceklerini dayatma hakkı olmadığını ve hiç kimsenin bilgi aracılığıyla kendi görüşünü empoze etmeye çalışması kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kazakistan-meclisi-lgbt-propagandasini-yasaklayan-yasayi-kabul-etti-1100928205.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087535531_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_8f77eb98e9986a976b31b58f58ceaca8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kazakistan, lgbt, stk, pedofili, kasım cömert tokayev
kazakistan, lgbt, stk, pedofili, kasım cömert tokayev
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasayı imzaladı
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkede LGBT ve pedofili propagandasını sınırlayan yasayı imzaladığı duyuruldu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, LGBT ve pedofili propagandasının medya, telekomünikasyon ağları ve çevrimiçi platformlarda yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı. İlgili hüküm, arşiv işleri ve yasadışı içerik yayımının sınırlandırılmasıyla ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler kanununda yer aldı.
Söz konusu imzalanan yasa, pedofili ve geleneksel olmayan cinsel yönelim propagandasının kamu alanında, medyada ve internette yayılmasını yasaklıyor. Bu kapsamda iş kanunu da dahil olmak üzere Kazakistan’daki 12 yasada değişiklik ve eklemeler yapılırken söz konusu yasalar özellikle çocuk hakları, reklamcılık, kitle iletişim araçları ve çevrimiçi platformları kapsıyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı tarafından, arşiv işleri ve yasadışı içerik yayımının sınırlandırılması konularında Kazakistan Cumhuriyeti’nin bazı yasalarına değişiklik ve eklemeler yapılmasına dair Kazakistan Cumhuriyeti Yasası imzalanmıştır" denildi.
'10 gün idari gözaltı verilecek'
Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeniy Koçetov, o dönemde yaptığı açıklamada, değişikliklerin hazırlanmasının tüm aşamalarının kamuya açık olduğunu, çalışma grubunun ilgili STK’ları ve uluslararası örgütleri davet edip onlarla görüştüğünü söylemişti.
Koçetov açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:
LGBT için herhangi bir ceza uygulanmayacak. Cezalar, yasadışı içeriklerin önlenmesine ilişkin yasada belirtilmiştir. Özetle, eğer ilk ihlal gerçekleşirse, 20 MRP (vergi ve para ölçü birimi) tutarında para cezası uygulanacak. Eğer yıl içinde ikinci bir ihlal olursa ya para cezası artırılacak ya da 10 gün idari gözaltı verilecek. Bu çok önemlidir. Bu hüküm, başvuru esaslı olacaktır. Yani bir başvuru yapılması gerekiyor. eOtinish aracılığıyla ya da başka bir şekilde başvuru geldiğinde ancak o zaman değerlendirme prosedürü başlayacaktır.
18 Aralık’ta Kazakistan Adalet Bakanlığı'ndan Botagoz Jakselekova, yapılan değişikliklerin yalnızca LGBT propagandasının kamuya yönelik yayımıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, uluslararası hukukun ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmesini kabul ettiğini ancak bu tür yasakların mutlaka yasayla düzenlenmesi ve devlet güvenliği, kamu düzeni, ahlak veya sağlık gibi gerekçelere dayanması gerektiğini vurgulamıştı.
Daha önce, meclisin alt kanadı Majilis milletvekili Nikita Şatalov, Kazakistan bilgi alanında bazı uluslararası insan hakları örgütlerinin, LGBT propagandasının yasaklanmasına dair değişikliklerin reddedilmesi yönünde açıklamalar yapmaya başladığını belirtmişti. Şatalov, hiç kimsenin ulusal parlamentolara hangi yasaları kabul edeceklerini dayatma hakkı olmadığını ve hiç kimsenin bilgi aracılığıyla kendi görüşünü empoze etmeye çalışması kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.