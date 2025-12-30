https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ulkede-lgbt-ve-pedofili-propagandasini-yasaklayan-yasayi-imzaladi-1102367750.html

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasayı imzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasayı imzaladı

Sputnik Türkiye

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkede LGBT ve pedofili propagandasını sınırlayan yasayı imzaladığı... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T14:39+0300

2025-12-30T14:39+0300

2025-12-30T14:39+0300

dünya

kazakistan

lgbt

stk

pedofili

kasım cömert tokayev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087535531_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_edc8383892a8ab460c55fda0ce84d372.jpg

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, LGBT ve pedofili propagandasının medya, telekomünikasyon ağları ve çevrimiçi platformlarda yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı. İlgili hüküm, arşiv işleri ve yasadışı içerik yayımının sınırlandırılmasıyla ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler kanununda yer aldı.Söz konusu imzalanan yasa, pedofili ve geleneksel olmayan cinsel yönelim propagandasının kamu alanında, medyada ve internette yayılmasını yasaklıyor. Bu kapsamda iş kanunu da dahil olmak üzere Kazakistan’daki 12 yasada değişiklik ve eklemeler yapılırken söz konusu yasalar özellikle çocuk hakları, reklamcılık, kitle iletişim araçları ve çevrimiçi platformları kapsıyor.Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı tarafından, arşiv işleri ve yasadışı içerik yayımının sınırlandırılması konularında Kazakistan Cumhuriyeti’nin bazı yasalarına değişiklik ve eklemeler yapılmasına dair Kazakistan Cumhuriyeti Yasası imzalanmıştır" denildi.'10 gün idari gözaltı verilecek'Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeniy Koçetov, o dönemde yaptığı açıklamada, değişikliklerin hazırlanmasının tüm aşamalarının kamuya açık olduğunu, çalışma grubunun ilgili STK’ları ve uluslararası örgütleri davet edip onlarla görüştüğünü söylemişti.Koçetov açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:18 Aralık’ta Kazakistan Adalet Bakanlığı'ndan Botagoz Jakselekova, yapılan değişikliklerin yalnızca LGBT propagandasının kamuya yönelik yayımıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, uluslararası hukukun ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmesini kabul ettiğini ancak bu tür yasakların mutlaka yasayla düzenlenmesi ve devlet güvenliği, kamu düzeni, ahlak veya sağlık gibi gerekçelere dayanması gerektiğini vurgulamıştı.Daha önce, meclisin alt kanadı Majilis milletvekili Nikita Şatalov, Kazakistan bilgi alanında bazı uluslararası insan hakları örgütlerinin, LGBT propagandasının yasaklanmasına dair değişikliklerin reddedilmesi yönünde açıklamalar yapmaya başladığını belirtmişti. Şatalov, hiç kimsenin ulusal parlamentolara hangi yasaları kabul edeceklerini dayatma hakkı olmadığını ve hiç kimsenin bilgi aracılığıyla kendi görüşünü empoze etmeye çalışması kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kazakistan-meclisi-lgbt-propagandasini-yasaklayan-yasayi-kabul-etti-1100928205.html

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazakistan, lgbt, stk, pedofili, kasım cömert tokayev