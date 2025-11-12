https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kazakistan-meclisi-lgbt-propagandasini-yasaklayan-yasayi-kabul-etti-1100928205.html

Kazakistan Meclisi, LGBT propagandasını yasaklayan yasayı kabul etti

Kazakistan Parlamentosu’nun alt kanadı, medya, telekomünikasyon ağları ve çevrim içi platformlarda LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasayı kabul... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Kazakistan Parlamentosu'nun alt kanadı çocukları koruma maksadıyla pedofili ve geleneksel olmayan cinsel yönelimi teşvik eden bilgilerin yayılmasını sınırlayan yasayı kabul etti.Kazakistan Meclisi, çocukları sağlık ve gelişimlerine zarar verebilecek içeriklerden korumaya yönelik önlemleri yasalaştırdı.Söz konusu yasa, incelenmek üzere Kazakistan Parlamentosu’nun üst kanadı olan Senato’ya gönderildi.Basın Servisi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Geçen yıl Ağustos ayında, Kazakistan makamları ülkede LGBT propagandasının yasaklanmasına yönelik dilekçede yer alan taleplerin bir kısmını kısmen kabul etme kararı almıştı. Ekim ayında ise Meclis’in çalışma grubu toplantısında, söz konusu yasağın getirilmesine ilişkin bir değişiklik önerisi tartışılmıştı. Parlamento'nun halkla ilişkiler birimine, 'sosyal medyada ve internet ortamında geleneksel olmayan cinsel yönelimlerin açık propagandasını yasaklayan düzenleme ne zaman kabul edilecek?' sorusuyla çok sayıda başvuru yapıldığı bildirilmişti.

