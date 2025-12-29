Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/memur-ve-emekli-zamlari-ne-kadar-olacak-1102320229.html
Milyonların gözü enflasyonda: Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Milyonların gözü enflasyonda: Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyonu açılanacak. Böylece memur... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T12:16+0300
2025-12-29T12:17+0300
ekonomi̇
ssk
bağ-kur
memur zammı
2026 memur ve emekli zammı
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
Asgari ücret belli oldu. Yeni yılda gözler şimdi memur ve emeklinin ne kadar zam alacağında.Enflasyon ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ocak Pazartesi günü saat 10'da aralık ayı enflasyonunu açıklayacak.Böylece memur ve emeklinin ne kadar zam alacağı netlik kazanacak.Memur ve emekli zammı nasıl hesaplanacak?SSK ve Bağ-kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisinin aylıkları, toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.Yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam belli olacakHaziran ve kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkları belli. Memur ve memur emeklisi için yüzde 17,55 düzeyinde bulunuyor.SSK ve Bağ-kur emeklileri için ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor. Bu verilere aralık ayı enflasyonu eklenecek.2026 yılı ilk 6 ay zammıBöylece yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı belli olacak.Yapılacak zam 17 milyon emekliyi etkileyecek. 4 milyon memurun da zam oranı belli olacak.Memur maaşlarına göre belli olan sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarlar da netleşecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da verilere göre güncellenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/hanehalkinin-12-ay-sonrasi-yillik-tuketici-enflasyonu-beklentileri-belli-oldu-1102280423.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
memur ve emekli zamları ne kadar olacak?, memur zammı, emekli zammı
memur ve emekli zamları ne kadar olacak?, memur zammı, emekli zammı

Milyonların gözü enflasyonda: Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?

12:16 29.12.2025 (güncellendi: 12:17 29.12.2025)
© İHATL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© İHA
Abone ol
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyonu açılanacak. Böylece memur ve emeklinin yılın ilk 6 ayında alacağı zam belli olacak.
Asgari ücret belli oldu. Yeni yılda gözler şimdi memur ve emeklinin ne kadar zam alacağında.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ocak Pazartesi günü saat 10'da aralık ayı enflasyonunu açıklayacak.
Böylece memur ve emeklinin ne kadar zam alacağı netlik kazanacak.

Memur ve emekli zammı nasıl hesaplanacak?

SSK ve Bağ-kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisinin aylıkları, toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

Yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam belli olacak

Haziran ve kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkları belli. Memur ve memur emeklisi için yüzde 17,55 düzeyinde bulunuyor.
SSK ve Bağ-kur emeklileri için ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor. Bu verilere aralık ayı enflasyonu eklenecek.

2026 yılı ilk 6 ay zammı

Böylece yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı belli olacak.
Yapılacak zam 17 milyon emekliyi etkileyecek. 4 milyon memurun da zam oranı belli olacak.
Memur maaşlarına göre belli olan sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarlar da netleşecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da verilere göre güncellenecek.
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
EKONOMİ
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu
27 Aralık, 04:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала