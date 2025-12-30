https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/izlandada-noelde-rekor-sicaklik-kaydedildi-198-derece-1102370985.html

İzlanda’da Noel’de rekor sıcaklık kaydedildi: 19.8 derece

Sputnik Türkiye

İzlanda, Noel arifesinde şimdiye kadar kaydedilen en sıcak günü yaşadı. Ülkenin doğusundaki küçük bir kasaba olan Seydisfjordur’da 24 Aralık’ta sıcaklık 19.8 dereceye ulaştı.

İzlanda’da aralık ayı ortalama sıcaklıkları genellikle -1 ile 4 derece arasında değişiyor. Buna karşın aynı gün ülkenin doğusunda yer alan Bakkagerdi ’de 24 Aralık gecesi 19.8 derece ölçüldü. Bir önceki rekor, 2 Aralık 2019’da güneydoğudaki Öraefi bölgesinde 19.7 dereceyle kayıtlara geçmişti.İzlanda Meteoroloji Ofisi’nden meteorolog Birgir Örn Höskuldsson, RUV haber ajansına yaptığı açıklamada, bu rekorun oluşmasında 'tropikal kökenli hava kütlesinin' etkili olduğunu söyledi.‘Güneyden sıcak havayı ülkeye çekti’Höskuldsson’a göre güçlü bir yüksek basınç sistemi, güneyden sıcak ve nemli havayı ülkeye çekti ve daha soğuk hava kütlelerinin girişini engelledi.Küresel ısınma etkisiUzmanlara göre İzlanda’daki bu sıra dışı sıcaklıklar, fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere salınan sera gazlarının yol açtığı küresel ısınma nedeniyle artıyor.Ülkede mayıs ayında da rekor düzeyde sıcak hava dalgaları yaşanmış, birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerine çıkmıştı. En az 20 yıldır faaliyet gösteren otomatik meteoroloji istasyonlarının yüzde 94’ünde mayıs ayı sıcaklık rekorları kırılmıştı. Doğu İzlanda’daki Egilsstadir Havalimanı’nda 15 Mayıs’ta 26.6 dereceyle ülke tarihinin en yüksek mayıs sıcaklığı ölçülmüştü.Ülkede ilk kez sivrisinek görüldüKüresel ölçekte ısınmanın etkileri İzlanda’da yalnızca sıcaklık rekorlarıyla sınırlı değil. Bu yıl ülkede ilk kez sivrisinekler tespit edildi. İzlanda, daha önce sivrisinek popülasyonu bulunmayan iki bölgeden biri olarak biliniyordu; diğeri ise Antarktika’ydı.Arktik 4 kat hızlı ısınıyorAraştırmalar, Arktik bölgenin dünyanın geri kalanına kıyasla yaklaşık dört kat daha hızlı ısındığını ortaya koyuyor. Bu süreçte İzlanda’da buzulların çöktüğü, daha sıcak güney sularına özgü uskumru gibi balık türlerinin ülke sularında görülmeye başlandığı belirtiliyor.

