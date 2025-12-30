https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/italyanin-kuzeyinde-bir-teleferik-kazasi-3-yarali-mahsur-kalan-100-kisi-kurtarildi-1102371900.html

İtalya’nın kuzeyinde bir teleferik kazası: 3 yaralı, mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

İtalya'nın kuzeyinde bir teleferik kazası: 3 yaralı, mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

30.12.2025

Yerel basında yer alan bilgilere göre Macugnaga'da meydana gelen kaza, teleferik kabininin istasyona normalden hızlı girmesi nedeniyle meydana geldi. Olayın ardından teleferik sistemi tamamen durdurulurken, itfaiye ve polis ekipleri çocukların da aralarında bulunduğu yolcuları tahliye etmek için çalışma başlattı.Yaralıların, tesadüfen bölgede bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalelerinin yapıldığı aktarıldı. Yaralılardan 59 yaşındaki bir erkeğin kolundan ciddi şekilde yaralandığı, diğer iki yaralının ise hafif sıyrıklar aldığı belirtildi. Her iki yaralı da hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve bölgeden herkesin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.'Teknik sorun' açıklamasıMacugnaga Trasporti e Servizi Direktörü Filippo Besozzi, İtalyan haber ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada kazanın 'teknik bir sorun' nedeniyle yaşandığını söyledi.Besozzi, “İlk tespitlere göre kabin istasyona girerken yeterince yavaşlamadı ve bariyere çarptı. Kabindeki kişi sayısı henüz net değil. En ağır yaralı 59 yaşında bir erkek, kolunda yara var. Diğer yolcular hafif sıyrıklarla kurtuldu” dedi.Kaza nedeniyle kayak pistleri kapatıldı, telesiyej ve teleferik hatlarında seferler durduruldu.2023’te yenilenmiştiKazanın yaşandığı teleferik hattının 1962 yılında inşa edildiği, ancak 2023’te kapsamlı bir yenilemeden geçtiği bilgisi paylaşıldı. Yenileme kapsamında motorlar, makaralar ve kabinler değiştirilmişti.Son dönemde artan kazalarBu olay, Avrupa’da son dönemde yaşanan teleferik ve telesiyej kazalarının ardından geldi. Geçen hafta Karadağ’da bir turist, telesiyej koltuğunun kablodan çıkması sonucu yaklaşık 70 metre geriye kayarak arkadaki koltuğa çarpması sonrası hayatını kaybetmişti. O kazada onlarca kayakçı havada mahsur kalmıştı.İtalya’daki kazayla ilgili olarak yetkililer, teleferik hattında kapsamlı bir teknik inceleme başlatılacağını duyurdu.

