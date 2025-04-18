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İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı
İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Sorrento kenti yakınlarındaki Monte Faito teleferiğinde kopan halat nedeniyle bir kabin uçuruma düştü. Kazada kabindeki 4 kişi hayatını kaybederken... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T00:05+0300
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teleferik
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İtalya'da kopan teleferik hattı nedeniyle düşen kabinde 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.İtalya'nın güneyindeki turistik bölge Sorrento yakınlarında bulunan Monte Faito teleferik hattında bir kabinin yaklaşık bin metre yükseklikten uçuruma düştüğü açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken kabinde bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kopan hattın altında mahsur kalan diğer teleferik kabinlerinden 16 kişi, zorlu hava koşullarına rağmen kurtarılırken yoğun sis ve şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonunun 1.5 saatten fazla sürdüğü açıklandı.Yetkililer, sadece bir hafta önce (10 Nisan'da) yenilenerek hizmete açılan teleferik hattıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Vezüv Yanardağı ve Napoli Körfezi'nin manzaralarını sunan teleferik hattının turistlerin büyük ilgisini çektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/antalyadaki-teleferik-kazasinin-ikinci-durusmasi-goruldu-olum-riskiyle-karsi-karsiya-kaldim-1086606419.html
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i̇talya, teleferik, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, turist, yabancı turist, napoli, napoli emniyet müdürlüğü

İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı

00:05 18.04.2025
© AA / Orhan ÇiçekAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA / Orhan Çiçek
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İtalya'nın Sorrento kenti yakınlarındaki Monte Faito teleferiğinde kopan halat nedeniyle bir kabin uçuruma düştü. Kazada kabindeki 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Fırtınalı havada meydana gelen kazada, kopan halatın altındaki diğer kabinlerden 16 kişi kurtarıldı.
İtalya'da kopan teleferik hattı nedeniyle düşen kabinde 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
İtalya'nın güneyindeki turistik bölge Sorrento yakınlarında bulunan Monte Faito teleferik hattında bir kabinin yaklaşık bin metre yükseklikten uçuruma düştüğü açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken kabinde bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Kopan hattın altında mahsur kalan diğer teleferik kabinlerinden 16 kişi, zorlu hava koşullarına rağmen kurtarılırken yoğun sis ve şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonunun 1.5 saatten fazla sürdüğü açıklandı.
Yetkililer, sadece bir hafta önce (10 Nisan'da) yenilenerek hizmete açılan teleferik hattıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Vezüv Yanardağı ve Napoli Körfezi'nin manzaralarını sunan teleferik hattının turistlerin büyük ilgisini çektiği ifade edildi.
Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de yaralanmasına yol açan teleferik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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