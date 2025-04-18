https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/italyada-teleferik-kabini-dustu-4-olu-1-yarali-1095483150.html
İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı
İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Sorrento kenti yakınlarındaki Monte Faito teleferiğinde kopan halat nedeniyle bir kabin uçuruma düştü. Kazada kabindeki 4 kişi hayatını kaybederken... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T00:05+0300
2025-04-18T00:05+0300
2025-04-18T00:05+0300
dünya
i̇talya
teleferik
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
turist
yabancı turist
napoli
napoli emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082739476_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cfe426aabd3d7e4821d31dff38233edb.jpg
İtalya'da kopan teleferik hattı nedeniyle düşen kabinde 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.İtalya'nın güneyindeki turistik bölge Sorrento yakınlarında bulunan Monte Faito teleferik hattında bir kabinin yaklaşık bin metre yükseklikten uçuruma düştüğü açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken kabinde bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kopan hattın altında mahsur kalan diğer teleferik kabinlerinden 16 kişi, zorlu hava koşullarına rağmen kurtarılırken yoğun sis ve şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonunun 1.5 saatten fazla sürdüğü açıklandı.Yetkililer, sadece bir hafta önce (10 Nisan'da) yenilenerek hizmete açılan teleferik hattıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Vezüv Yanardağı ve Napoli Körfezi'nin manzaralarını sunan teleferik hattının turistlerin büyük ilgisini çektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/antalyadaki-teleferik-kazasinin-ikinci-durusmasi-goruldu-olum-riskiyle-karsi-karsiya-kaldim-1086606419.html
i̇talya
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082739476_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7a2c911b77e0a7603b818528a39692d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇talya, teleferik, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, turist, yabancı turist, napoli, napoli emniyet müdürlüğü
i̇talya, teleferik, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, turist, yabancı turist, napoli, napoli emniyet müdürlüğü
İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı
İtalya'nın Sorrento kenti yakınlarındaki Monte Faito teleferiğinde kopan halat nedeniyle bir kabin uçuruma düştü. Kazada kabindeki 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Fırtınalı havada meydana gelen kazada, kopan halatın altındaki diğer kabinlerden 16 kişi kurtarıldı.
İtalya'da kopan teleferik hattı nedeniyle düşen kabinde 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
İtalya'nın güneyindeki turistik bölge Sorrento yakınlarında bulunan Monte Faito teleferik hattında bir kabinin yaklaşık bin metre yükseklikten uçuruma düştüğü açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken kabinde bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Kopan hattın altında mahsur kalan diğer teleferik kabinlerinden 16 kişi, zorlu hava koşullarına rağmen kurtarılırken yoğun sis ve şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonunun 1.5 saatten fazla sürdüğü açıklandı.
Yetkililer, sadece bir hafta önce (10 Nisan'da) yenilenerek hizmete açılan teleferik hattıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Vezüv Yanardağı ve Napoli Körfezi'nin manzaralarını sunan teleferik hattının turistlerin büyük ilgisini çektiği ifade edildi.