https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/italyada-teleferik-kabini-dustu-4-olu-1-yarali-1095483150.html

İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı

İtalya'da teleferik kabini düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Sorrento kenti yakınlarındaki Monte Faito teleferiğinde kopan halat nedeniyle bir kabin uçuruma düştü. Kazada kabindeki 4 kişi hayatını kaybederken... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T00:05+0300

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İtalya'da kopan teleferik hattı nedeniyle düşen kabinde 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.İtalya'nın güneyindeki turistik bölge Sorrento yakınlarında bulunan Monte Faito teleferik hattında bir kabinin yaklaşık bin metre yükseklikten uçuruma düştüğü açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken kabinde bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kopan hattın altında mahsur kalan diğer teleferik kabinlerinden 16 kişi, zorlu hava koşullarına rağmen kurtarılırken yoğun sis ve şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonunun 1.5 saatten fazla sürdüğü açıklandı.Yetkililer, sadece bir hafta önce (10 Nisan'da) yenilenerek hizmete açılan teleferik hattıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Vezüv Yanardağı ve Napoli Körfezi'nin manzaralarını sunan teleferik hattının turistlerin büyük ilgisini çektiği ifade edildi.

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i̇talya, teleferik, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, turist, yabancı turist, napoli, napoli emniyet müdürlüğü