Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11'i yabancı uyruklu 6'sı Türk vatandaşı 17 kişi gözaltına alındı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına soruşturma başlattı.Soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.
Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı
08:14 30.12.2025 (güncellendi: 08:20 30.12.2025)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11'i yabancı uyruklu 6'sı Türk vatandaşı 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına soruşturma başlattı.
Soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.