Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/ankarada-isid-operasyonu-11i-yabanci-uyruklu-17-kisi-gozaltina-alindi-1102354592.html
Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11'i yabancı uyruklu 6'sı Türk vatandaşı 17 kişi gözaltına alındı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T08:14+0300
2025-12-30T08:20+0300
türki̇ye
deaş
ankara
işi̇d
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102262303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_21ce665ff7891d0b5cb350de5d93d176.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına soruşturma başlattı.Soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bursa-merkezli-deas-operasyonu-3-ilde-10-kisi-yakalandi-1100219811.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102262303_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_0174e1b9a8c28dd908471b3a33e17e99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deaş, ankara, işi̇d
deaş, ankara, işi̇d

Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı

08:14 30.12.2025 (güncellendi: 08:20 30.12.2025)
Polis (Temsili)
Polis (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11'i yabancı uyruklu 6'sı Türk vatandaşı 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına soruşturma başlattı.
Soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.
DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
TÜRKİYE
Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 3 ilde 10 kişi yakalandı
15 Ekim, 22:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала