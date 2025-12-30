https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/ankarada-isid-operasyonu-11i-yabanci-uyruklu-17-kisi-gozaltina-alindi-1102354592.html

Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 11'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 11'i yabancı uyruklu 6'sı Türk vatandaşı 17 kişi gözaltına alındı. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T08:14+0300

2025-12-30T08:14+0300

2025-12-30T08:20+0300

türki̇ye

deaş

ankara

işi̇d

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102262303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_21ce665ff7891d0b5cb350de5d93d176.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına soruşturma başlattı.Soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bursa-merkezli-deas-operasyonu-3-ilde-10-kisi-yakalandi-1100219811.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deaş, ankara, işi̇d