Çinli uzman: Putin’in konutuna saldırı, Ukrayna müzakerelerini etkileyecek

Rusya lideri Putin’in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yapılan saldırının çatışmayı daha da tırmandıracağını söyleyen Zhou, bu olayın Rusya ve ABD arasındaki... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Çinli uluslararası siyaset bilimcisi Zhou Chengyang'ın, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna'nın Rusya lideri Vladimir Putin’in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yönelik saldırı girişimini değerlendirdi.“Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yapılan saldırı, Ukrayna meselesine ilişkin müzakere sürecini etkileyecek” diyen Zhou, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Bu saldırının üstünün açılmasının, Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna müzakerelerinin seyri açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Çinli uzman, “Ukrayna'nın, ordusunun bu saldırıya karışmadığını veya Ukrayna İHA’larının saldırıyı gerçekleştirmediğini teyit eden daha ikna edici kanıtlar sunması gerekiyor. Ancak şu an itibariyle, medya alanındaki tepkisinin ötesinde, Vladimir Zelenskiy açıklamalarını destekleyecek ayrıntılı kanıtlar sunmadı. Bu da Ukrayna için durumu olumsuz kılıyor” ifadesini kullandı.Olayın gerçek olduğu ve Ukrayna ordusu ile bağlantılı olduğu doğrulanırsa, bu durumun Rusya ve ABD’de Ukrayna'nın barış görüşmelerini sürdürme konusundaki samimiyetine dair şüpheleri daha da artıracağını söyleyen Zhou, “Bu da ABD ve Ukrayna arasında anlaşmazlıklara ve ayrılığa yol açacak ve Rusya'ya çatışmayı tırmandırmak için bir bahane verecek. Zira, hangi yönden bakılırsa bakılsın, bu ‘saldırı’, Rusya ve ABD arasında Ukrayna meselesi konusunda varılan mevcut uzlaşmayı baltalamayı amaçlayan bir provokasyon” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Zhou, “Dolayısıyla, bu saldırıyla ilgili gerçek tablo muhtemelen yakın inceleme konusu değil. Önemli olan, böyle bir olayın Rusya ve ABD arasındaki müzakere sürecini nasıl etkilediği ve kendi çıkarlarını gören taraflara Ukrayna sorununun çözüm sürecine katılma fırsatı vermesi” diye ekledi.

