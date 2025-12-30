Duma Başkanı Volodin: Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimine sert yanıt vermeliyiz
Ukraynalı asker SİHA kullanmaya hazırlanıyor
Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanlığı Konutu'na saldırı girişimine bir tepki de Duma Başkanı Volodin'den geldi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rus milletvekillerinin Novgorod'daki Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişimine sert yanıt verilmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından saldırı girişimiyle ilgili açıklama yapan Volodin, Vladimir Zelenskiy için iktidarda kalmaya devam etmenin tek yolunun çatışmaların sürmesi olduğuna dikkat çekti.
Zelenskiy'in görevi ancak silahlı faaliyetler sona erdiğinde bırakacağına dair açıklama yaptığını anımsatan Volodin, "Düşünce şu; savaş ne kadar uzun sürerse, o da mevcut görevinde o kadar uzun süre kalacak" dedi.
Çatışmanın sürmesinin ise AB'den mali destek almanın tek koşulu olduğunun altını çizen Volodin, "Bu amaçlar doğrultusunda Zelenskiy, Devlet Başkanımızın konutuna saldırdı. Duma milletvekilleri, buna verilecek cevabın sert olması gerektiğini düşünüyor. Duma olarak bu konuda ısrarcıyız" ifadelerini kullandı.
