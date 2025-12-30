https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-bin-300den-fazla-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1102366985.html

İki yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti: Bin 300'den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Bin 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Boguslavka, ‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri de aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşim merkezlerinde tam kontrol sağladı.Son bir gün içerisinde 1.330 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 21 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesislerinin yanı sıra, 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 3 ABD yapımı HIMARS füzesi ve harekete geçirilen 18 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.

