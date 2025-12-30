https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-bin-300den-fazla-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1102366985.html
İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Bin 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Bin 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Boguslavka ve Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T13:44+0300
2025-12-30T13:44+0300
2025-12-30T13:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7c0dc86f9d3c0a1e496a7468a7faa1b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Boguslavka, ‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri de aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşim merkezlerinde tam kontrol sağladı.Son bir gün içerisinde 1.330 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 21 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesislerinin yanı sıra, 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 3 ABD yapımı HIMARS füzesi ve harekete geçirilen 18 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uzmanlar-putinin-konutuna-iha-saldirisini-degerlendirdi-rusyayi-asiri-tepkiye-kiskirtiyorlar-1102364899.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8708663d9173804407b8215af35b51d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Bin 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
13:44 30.12.2025 (güncellendi: 13:53 30.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Boguslavka ve Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Boguslavka, ‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri de aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşim merkezlerinde tam kontrol sağladı.
Son bir gün içerisinde 1.330 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 21 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesislerinin yanı sıra, 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 3 ABD yapımı HIMARS füzesi ve harekete geçirilen 18 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.