Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-bin-300den-fazla-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1102366985.html
İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Bin 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Bin 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Boguslavka ve Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T13:44+0300
2025-12-30T13:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7c0dc86f9d3c0a1e496a7468a7faa1b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Boguslavka, ‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri de aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşim merkezlerinde tam kontrol sağladı.Son bir gün içerisinde 1.330 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 21 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesislerinin yanı sıra, 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 3 ABD yapımı HIMARS füzesi ve harekete geçirilen 18 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uzmanlar-putinin-konutuna-iha-saldirisini-degerlendirdi-rusyayi-asiri-tepkiye-kiskirtiyorlar-1102364899.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8708663d9173804407b8215af35b51d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Bin 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

13:44 30.12.2025 (güncellendi: 13:53 30.12.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidin Özel askeri harekat
 Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Boguslavka ve Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Boguslavka, ‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri de aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nde Lukyanovskoye yerleşim merkezlerinde tam kontrol sağladı.
Son bir gün içerisinde 1.330 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 21 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesislerinin yanı sıra, 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 3 ABD yapımı HIMARS füzesi ve harekete geçirilen 18 uçak tipi İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Uzmanlar, Putin’in konutuna İHA saldırısını değerlendirdi: 'Rusya’yı aşırı tepkiye kışkırtıyorlar'
13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала