Gatilov: BM’nin Ukrayna’nın terör saldırılarına sessizliği, Kiev’in suçlarını örtbas etmektir

Gatilov: BM’nin Ukrayna’nın terör saldırılarına sessizliği, Kiev’in suçlarını örtbas etmektir

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Putin'in rezidansına yönelik İHA saldırısına ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin... 30.12.2025

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki rezidansına yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırısının ardından BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin sessiz kalmasını, “Kiev rejiminin devlet terörizmine dönüşen eylemlerini örtbas etmek” olarak nitelendirerek, Volker Türk’ü siyasi tarafgirlikle suçladı.Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne, “Bu olayda da bilgi eksikliği veya doğrulanmamış veriler bahanesine mi sığınacaksınız?” sorusunu yönelterek, şunları ifade etti:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin 29 Aralık’ı 30’una bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod bölgesindeki rezidansına 91 İHA ile terör saldırısı düzenlediğini, tüm İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ve can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söylemişti. Lavrov, söz konusu saldırıya rağmen Rusya’nın ABD ile yürütülen müzakere sürecinden çekilme niyetinde olmadığını, ancak devlet terörü politikasına geçen Kiev rejiminin nihai olarak şekil değiştirdiği göz önüne alınarak, Rusya'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti.

