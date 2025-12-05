Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/fatih-urekin-son-durumunu-menajeri-acikladi-kalbi-durmustu--1101565397.html
Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: Kalbi durmuştu
Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: Kalbi durmuştu
2025-12-05T10:04+0300
2025-12-05T10:04+0300
yaşam
fatih ürek
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214296_0:351:1242:1050_1920x0_80_0_0_9c0270a2d2462979a497cf0fe1171658.jpg
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 50 gün önce evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında entübe edilmişti. 20 dakika kalbi duran ve müdahaleyle çalıştırılan Ürek'in son durumu hakkında menajeri açıklama yaptı. Ürek'in şu an için 'hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını' belirtti.Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremiyorİstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de rahatsızlanması sonucu kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in hayranları ünlü isimden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.Mert Siliv, Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fatih-urek-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakimda-1100203194.html
SON HABERLER
tr_TR
10:04 05.12.2025
Fatih Ürek
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 50 gün önce evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında entübe edilmişti. 20 dakika kalbi duran ve müdahaleyle çalıştırılan Ürek'in son durumu hakkında menajeri açıklama yaptı. Ürek'in şu an için 'hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını' belirtti.

Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremiyor

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de rahatsızlanması sonucu kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in hayranları ünlü isimden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.Mert Siliv, Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti.
