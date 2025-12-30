Türkiye
Galatasaray, 18 isim hakkında suç duyurusunda bulundu: Listede Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal gibi isimler var
Galatasaray, 18 isim hakkında suç duyurusunda bulundu: Listede Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal gibi isimler var
Galatasaray Spor Kulübü, son dönemde sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kulübün adını yasa dışı yapılar ve süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray, organize karalama iddialarına ilişkin 18 isim hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.Kulüpten yapılan duyuruda, Galatasaray’ın 120 yılı aşan tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmadığı vurgulanırken, kulübü bilinçli şekilde suç örgütleri, yasa dışı faaliyetler ve gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı bir hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, aralarında sosyal medya kullanıcılarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 'adli yargılamayı etkileme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.Sarı kırmızılı ekip, @ahmetercanlar @ahmetkonanc @turgaydemirr @sehersultan123 @Fener_ @UmitOzatOnline @AksuTw @12numaraorg @lubeayar @akkayasarp @SerkanPilavoglu @omerhankrm @gokhanozoguz @sekermurat @baristumok @fatihportakal @Feneristcom @FenerSol1907 sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Galatasaray, 18 isim hakkında suç duyurusunda bulundu: Listede Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal gibi isimler var

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Spor Kulübü, son dönemde sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kulübün adını yasa dışı yapılar ve süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik organize bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğünü belirterek 18 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray, organize karalama iddialarına ilişkin 18 isim hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan duyuruda, Galatasaray’ın 120 yılı aşan tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmadığı vurgulanırken, kulübü bilinçli şekilde suç örgütleri, yasa dışı faaliyetler ve gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı bir hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, aralarında sosyal medya kullanıcılarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 'adli yargılamayı etkileme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Sarı kırmızılı ekip, @ahmetercanlar @ahmetkonanc @turgaydemirr @sehersultan123 @Fener_ @UmitOzatOnline @AksuTw @12numaraorg @lubeayar @akkayasarp @SerkanPilavoglu @omerhankrm @gokhanozoguz @sekermurat @baristumok @fatihportakal @Feneristcom @FenerSol1907 sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
