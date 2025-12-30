Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Necip Uysal'dan emeklilik açıklaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/besiktasta-kadro-disi-birakilmisti-necip-uysaldan-emeklilik-aciklamasi-1102383284.html
Necip Uysal, sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Siyah beyazlı takımda kadro dışı bırakıldığının bilgisinin kendisine iletildiğini, ancak kişisel planlamasını yapabilmesi için talep ettiği anlayışın gösterilmediğini aktaran 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, bazı iddiaların aksine önüne herhangi bir seçenek konulmadığını söyledi.Sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakma talebinin kabul edilmediğini belirten Uysal, teknik direktör Sergen Yalçın’la da görüşemediğini ifade etti.Uysal, Beşiktaş’ı hiçbir zaman mahcup edecek bir davranışta bulunmadığını belirterek, sezon sonuna kadar kendisine gösterilen şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve futbol kariyerini Beşiktaş'ta bitireceğini açıkladı.
Beşiktaş’ta futbol planlamasında yer almadığı gerekçesiyle takım bulması istenen Necip Uysal, sezon sonuna kadar kendisine gösterilen şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve futbol kariyerini siyah beyazlı formayla noktalayacağını duyurdu.
Necip Uysal, sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Siyah beyazlı takımda kadro dışı bırakıldığının bilgisinin kendisine iletildiğini, ancak kişisel planlamasını yapabilmesi için talep ettiği anlayışın gösterilmediğini aktaran 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, bazı iddiaların aksine önüne herhangi bir seçenek konulmadığını söyledi.
Sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakma talebinin kabul edilmediğini belirten Uysal, teknik direktör Sergen Yalçın’la da görüşemediğini ifade etti.
Uysal, Beşiktaş’ı hiçbir zaman mahcup edecek bir davranışta bulunmadığını belirterek, sezon sonuna kadar kendisine gösterilen şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve futbol kariyerini Beşiktaş'ta bitireceğini açıkladı.