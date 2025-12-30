Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/besiktasta-kadro-disi-birakilmisti-necip-uysaldan-emeklilik-aciklamasi-1102383284.html
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Necip Uysal'dan emeklilik açıklaması
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Necip Uysal'dan emeklilik açıklaması
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta futbol planlamasında yer almadığı gerekçesiyle takım bulması istenen Necip Uysal, sezon sonuna kadar kendisine gösterilen şekilde çalışmalarını... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T20:53+0300
2025-12-30T20:53+0300
spor
necip uysal
beşiktaş
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1f/1042564480_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_3b2aebf561ba0a12e0ef69c2dc720843.jpg
Necip Uysal, sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Siyah beyazlı takımda kadro dışı bırakıldığının bilgisinin kendisine iletildiğini, ancak kişisel planlamasını yapabilmesi için talep ettiği anlayışın gösterilmediğini aktaran 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, bazı iddiaların aksine önüne herhangi bir seçenek konulmadığını söyledi.Sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakma talebinin kabul edilmediğini belirten Uysal, teknik direktör Sergen Yalçın’la da görüşemediğini ifade etti.Uysal, Beşiktaş’ı hiçbir zaman mahcup edecek bir davranışta bulunmadığını belirterek, sezon sonuna kadar kendisine gösterilen şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve futbol kariyerini Beşiktaş'ta bitireceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/besiktas-duyurdu-iki-futbolcudan-kulup-bulmalari-istendi-1102276059.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1f/1042564480_101:0:1028:695_1920x0_80_0_0_7a566304e4876e3aeb7d246a55b0af70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
necip uysal , beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
necip uysal , beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı: Necip Uysal'dan emeklilik açıklaması

20:53 30.12.2025
© AANecip Uysal
Necip Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© AA
Abone ol
Beşiktaş’ta futbol planlamasında yer almadığı gerekçesiyle takım bulması istenen Necip Uysal, sezon sonuna kadar kendisine gösterilen şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve futbol kariyerini siyah beyazlı formayla noktalayacağını duyurdu.
Necip Uysal, sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Siyah beyazlı takımda kadro dışı bırakıldığının bilgisinin kendisine iletildiğini, ancak kişisel planlamasını yapabilmesi için talep ettiği anlayışın gösterilmediğini aktaran 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, bazı iddiaların aksine önüne herhangi bir seçenek konulmadığını söyledi.
Sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakma talebinin kabul edilmediğini belirten Uysal, teknik direktör Sergen Yalçın’la da görüşemediğini ifade etti.
Uysal, Beşiktaş’ı hiçbir zaman mahcup edecek bir davranışta bulunmadığını belirterek, sezon sonuna kadar kendisine gösterilen şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve futbol kariyerini Beşiktaş'ta bitireceğini açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
SPOR
Beşiktaş duyurdu: İki futbolcudan kulüp bulmaları istendi
26 Aralık, 20:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала