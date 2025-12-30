Endüstriyel devlet çağında duvarlar yeniden örülüyor

“2025 yılının en çok konuşulan konusu yapay zeka oldu. Geçen hafta yapay zeka genel müdürlüğünün kurulduğu duyuruldu. Ama yapay zekada da her şeyde olduğu gibi geç kaldık. Türkiye yapay zekada da kullanan ülke durumunda. 3G en büyük teknolojik eşikti. 4G ve 5G dediğimizde tabi ki güzel şeyler var ama sonuçta tüketici açısından baktığımızda 3 milyar dolarlık lisans parası olduğu ortaya çıktı. Ondan hemen önce Türk Telekom’a verilen imtiyaz 25 yıl daha uzatıldı, bir 3 milyar daha ödeme ortaya çıktı. 6 milyar dolardan bahsediyoruz, bu kimin cebinden çıkacak? Türkiye’de 3G’nin kapsama alanının yüzde 50’ler seviyesinde olduğunu, 4G’nin ise yüzde 15’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ben bunları söylediğimde toplantılarda operatörler ayağa kalkıp yüzde 100 yaptık diye bağırıyorlar. 2025 yılını nasıl geçirdik derseniz fiber alanda hiçbir gelişme olmadı. Türkiye’ye kurulacak 5G de algıdan ibaret olacak. Şu anda çok pahalı dediğimiz internet önümüzdeki dönemde daha da katlanacak”