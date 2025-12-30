https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/disisleri-bakani-fidan-somalili-mevkidasiyla-istanbulda-gorustu-1102374107.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali'yle İstanbul’da bir araya geldi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdi Ali'yi İstanbul’da konuk olarak ağırladı.Görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Taraflar, siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

