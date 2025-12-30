Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/disisleri-bakani-fidan-somalili-mevkidasiyla-istanbulda-gorustu-1102374107.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali'yle İstanbul’da bir araya geldi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T17:24+0300
2025-12-30T17:24+0300
türki̇ye
türkiye
somali
somaliland
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102373933_0:112:2708:1635_1920x0_80_0_0_9d0b4c6dbb02c72a2aa57cc041fe675b.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdi Ali'yi İstanbul’da konuk olarak ağırladı.Görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Taraflar, siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/somali-basbakani-israilin-somaliland-tanima-hamlesi-askeri-us-planlarinin-parcasi-1102369090.html
türki̇ye
somali
somaliland
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102373933_0:8:2709:2039_1920x0_80_0_0_9a99f646d551e9fd6443462fdfae7737.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, somali, somaliland, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
türkiye, somali, somaliland, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi

Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü

17:24 30.12.2025
© AA / Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© AA / Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali'yle İstanbul’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdi Ali'yi İstanbul’da konuk olarak ağırladı.
Görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı.
Taraflar, siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Hamza Abdi Barre - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
Somali Başbakanı: İsrail’in 'Somaliland' tanıma hamlesi askeri üs planlarının parçası
15:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала