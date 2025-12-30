https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/disisleri-bakani-fidan-somalili-mevkidasiyla-istanbulda-gorustu-1102374107.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali'yle İstanbul’da bir araya geldi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T17:24+0300
2025-12-30T17:24+0300
2025-12-30T17:24+0300
türki̇ye
türkiye
somali
somaliland
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102373933_0:112:2708:1635_1920x0_80_0_0_9d0b4c6dbb02c72a2aa57cc041fe675b.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdi Ali'yi İstanbul’da konuk olarak ağırladı.Görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Taraflar, siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/somali-basbakani-israilin-somaliland-tanima-hamlesi-askeri-us-planlarinin-parcasi-1102369090.html
türki̇ye
somali
somaliland
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102373933_0:8:2709:2039_1920x0_80_0_0_9a99f646d551e9fd6443462fdfae7737.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, somali, somaliland, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
türkiye, somali, somaliland, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
Dışişleri Bakanı Fidan, Somalili mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali'yle İstanbul’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdi Ali'yi İstanbul’da konuk olarak ağırladı.
Görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı.
Taraflar, siyasi, ekonomik ve güvenlik başlıklarında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.