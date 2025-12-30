https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/dev-gida-ureticisi-iflas-etti-mevlana-sekerleriyle-taniniyordu-1102362527.html

Dev gıda üreticisi iflas etti: Mevlana şekerleriyle tanınıyordu

Konya'da 1980 yılından beri Mevlana şekeri üretimi yapan Konya Giba Gıda, iflas etti. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üreticisi olan Konya Giba Gıda iflas etti. Şirket 1980 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyordu. Yeniden konkordato başvurusu kabul edilmedi, iflasına karar verildiKonya'da 1980 yılında kurulan ve Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üretimini yapan Konya Giba Gıda'nın konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme ise geçici mühlet sürecinin ardından şirketin konkordato talebini reddetti. Bu kararla birlikte daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler de yürürlükten kaldırıldı. Mahkeme kararının ardından geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği bildirildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya kapsamında iflas masasının oluşturulduğu ilan edildi. Kararla birlikte şirketin iflas süreci resmi olarak başlatıldı.

