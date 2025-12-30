Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/dev-gida-ureticisi-iflas-etti-mevlana-sekerleriyle-taniniyordu-1102362527.html
Dev gıda üreticisi iflas etti: Mevlana şekerleriyle tanınıyordu
Dev gıda üreticisi iflas etti: Mevlana şekerleriyle tanınıyordu
Sputnik Türkiye
Konya'da 1980 yılından beri Mevlana şekeri üretimi yapan Konya Giba Gıda, iflas etti. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T12:02+0300
2025-12-30T12:02+0300
ekonomi̇
konya
konkordato
i̇flas
i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇flas erteleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102362595_0:145:554:457_1920x0_80_0_0_b4b6a2967658fdc87b31717945314cdc.jpg
Türkiye'de Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üreticisi olan Konya Giba Gıda iflas etti. Şirket 1980 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyordu. Yeniden konkordato başvurusu kabul edilmedi, iflasına karar verildiKonya'da 1980 yılında kurulan ve Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üretimini yapan Konya Giba Gıda'nın konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme ise geçici mühlet sürecinin ardından şirketin konkordato talebini reddetti. Bu kararla birlikte daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler de yürürlükten kaldırıldı. Mahkeme kararının ardından geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği bildirildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya kapsamında iflas masasının oluşturulduğu ilan edildi. Kararla birlikte şirketin iflas süreci resmi olarak başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/turkiyenin-ambalaj-devi-iflas-etti-sektorde-avrupanin-da-3-buyuk-sirketiydi-1101693840.html
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102362595_0:93:554:509_1920x0_80_0_0_7e6fd9a747f9fdb598bc9e8886cbe346.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konya, konkordato, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme
konya, konkordato, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme

Dev gıda üreticisi iflas etti: Mevlana şekerleriyle tanınıyordu

12:02 30.12.2025
Mevlana şekeri sosyal medya
Mevlana şekeri sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
Abone ol
Konya'da 1980 yılından beri Mevlana şekeri üretimi yapan Konya Giba Gıda, iflas etti.
Türkiye'de Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üreticisi olan Konya Giba Gıda iflas etti. Şirket 1980 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyordu.

Yeniden konkordato başvurusu kabul edilmedi, iflasına karar verildi

Konya'da 1980 yılında kurulan ve Mevlana şekeri olarak bilinen şekerlerin üretimini yapan Konya Giba Gıda'nın konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme ise geçici mühlet sürecinin ardından şirketin konkordato talebini reddetti. Bu kararla birlikte daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler de yürürlükten kaldırıldı. Mahkeme kararının ardından geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği bildirildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya kapsamında iflas masasının oluşturulduğu ilan edildi. Kararla birlikte şirketin iflas süreci resmi olarak başlatıldı.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
EKONOMİ
Türkiye'nin ambalaj devi iflas etti: Sektörde Avrupa'nın da 3. büyük şirketiydi
10 Aralık, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала