Dayak iddialarıyla gündeme gelmişti: İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda 20 öğrenci için karar açıklandı
Dayak iddialarıyla gündeme gelmişti: İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda 20 öğrenci için karar açıklandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde kavga iddialarıyla ilgili başlatılan idari soruşturmada 20 öğrenciye disiplin cezası verildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen liseleri arasında yer alan tarihi İstanbul Erkek Lisesi geçtiğimiz günlerde kavga, tehdit ve dayak iddialarıyla gündeme gelmişti. Kavga iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı ve sistematik şiddet olaylarına karışan öğrencilerin cezaları belli oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. 20 öğrenciye disiplin cezaları verildiMüdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı aktarıldı.Disiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı (tedavici) bir yaklaşımla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.Ne olmuştu?İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğüne dair açıklama yapmıştı. İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenilmişti.
