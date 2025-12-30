https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/arjantinli-uzman-kiev-muzakereleri-kesmek-icin-provokasyona-basvuruyor-1102356465.html

Arjantinli uzman: Kiev, müzakereleri kesmek için provokasyona başvuruyor

Arjantinli uzman: Kiev, müzakereleri kesmek için provokasyona başvuruyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna saldıran Kiev'in amacının, Moskova'yı orantısız bir tepki vermeye kışkırtarak nihayetinde barış...

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Marcelo Montes, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna yaptığı saldırıyı değerlendirdi.Bu haberin üzücü olduğunu söyleyen Montes, “Ancak çatışmanın devam etmesinden fayda sağlayan güçlerin olduğunu biliyoruz ve bunlar kesinlikle Rusya'nın tarafında değil, aksine bir bütün olarak Avrupa'nın tarafında” diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Bu tür terör saldırılarını gerçekleştirmenin kolay bir iş olmadığının altını çizen Montes, “Novgorod Bölgesi’ndeki Valday yakınlarına 90 İHA göndermek kolay değil” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Arjantinli uzman, “Bu durum müzakereleri birkaç ay daha geciktirebilir, ancak askeri açıdan Rusya'ya toprak kazanımlarına devam etme ve müzakerelere en büyük avantajla yaklaşma fırsatı veriyor” diye ekledi.

