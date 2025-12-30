https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/arjantinli-uzman-kiev-muzakereleri-kesmek-icin-provokasyona-basvuruyor-1102356465.html
Arjantinli uzman: Kiev, müzakereleri kesmek için provokasyona başvuruyor
Arjantinli uzman: Kiev, müzakereleri kesmek için provokasyona başvuruyor
Rus lider Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna saldıran Kiev'in amacının, Moskova'yı orantısız bir tepki vermeye kışkırtarak nihayetinde barış... 30.12.2025
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Marcelo Montes, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna yaptığı saldırıyı değerlendirdi.Bu haberin üzücü olduğunu söyleyen Montes, "Ancak çatışmanın devam etmesinden fayda sağlayan güçlerin olduğunu biliyoruz ve bunlar kesinlikle Rusya'nın tarafında değil, aksine bir bütün olarak Avrupa'nın tarafında" diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Bu tür terör saldırılarını gerçekleştirmenin kolay bir iş olmadığının altını çizen Montes, "Novgorod Bölgesi'ndeki Valday yakınlarına 90 İHA göndermek kolay değil" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Arjantinli uzman, "Bu durum müzakereleri birkaç ay daha geciktirebilir, ancak askeri açıdan Rusya'ya toprak kazanımlarına devam etme ve müzakerelere en büyük avantajla yaklaşma fırsatı veriyor" diye ekledi.
Arjantinli uzman: Kiev, müzakereleri kesmek için provokasyona başvuruyor
09:09 30.12.2025 (güncellendi: 09:13 30.12.2025)
Rus lider Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna saldıran Kiev’in amacının, Moskova’yı orantısız bir tepki vermeye kışkırtarak nihayetinde barış müzakerelerini sekteye uğratmak olduğu belirtildi.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Marcelo Montes, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi'ndeki konutuna yaptığı saldırıyı değerlendirdi.
Bu haberin üzücü olduğunu söyleyen Montes, “Ancak çatışmanın devam etmesinden fayda sağlayan güçlerin olduğunu biliyoruz ve bunlar kesinlikle Rusya'nın tarafında değil, aksine bir bütün olarak Avrupa'nın tarafında” diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Doğal olarak, Mar-a-Lago'daki Trump-Zelenskiy görüşmesinde kaydedildiği iddia edilen son ilerleme göz önüne alındığında, ister İngilizler ister Ukraynalılar olsun üçüncü tarafların barış sürecini bir şekilde rayından çıkarmak için terör saldırıları planlama riski her zaman mevcut. Amaçları, Rusya’yı karşı eylemlerle orantısız bir tepki vermeye kışkırtmak ve nihayetinde barış görüşmelerini sekteye uğratmak. Rusya Devlet Başkanı da Amerikan tarafına tam olarak bunu bildirdi.
Bu tür terör saldırılarını gerçekleştirmenin kolay bir iş olmadığının altını çizen Montes, “Novgorod Bölgesi’ndeki Valday yakınlarına 90 İHA göndermek kolay değil” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu ölçekte bir operasyon düzenlemek zor, bu yüzden Ukrayna istihbarat teşkilatlarının yanında İngiliz istihbarat teşkilatlarının da işin içinde olduğuna işaret ediyorum. Trump'ın iddia ettiği gibi bir anlaşmaya gerçekten çok yakınsa, barış sürecini sekteye uğratmaya çalıştıkları açıkça görülüyor.
Arjantinli uzman, “Bu durum müzakereleri birkaç ay daha geciktirebilir, ancak askeri açıdan Rusya'ya toprak kazanımlarına devam etme ve müzakerelere en büyük avantajla yaklaşma fırsatı veriyor” diye ekledi.