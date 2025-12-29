Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/afad-yolda-mahsur-kalan-vatandaslarimiza-782-kumanya-ve-600-battaniye-yardimi-yapilmistir-1102348952.html
AFAD: Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır
AFAD: Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır
Yoğun kar yağışının sürdüğü illerdeki son duruma dair bilgilendirme yapan AFAD, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkeş'te saha çalışmalarının sürdüğünü ve... 29.12.2025
2025-12-29T23:36+0300
2025-12-29T23:36+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102349397_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_3950bc4e861f36bcc7868b8f6da6c5ed.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kar yağışının devam ettiği illerde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'nde kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını bildirdi.Ulaşıma kapanan Bolu/Gerede-Karabük-Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamaya göre yolda kalanlara AFAD ve Kızılay ekiplerince gerekli destekler sağlandı. Açıklamada, şunlar ifade edildi:
23:36 29.12.2025
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede-Karabük kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede-Karabük kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
© AA / Zafer Göder
Yoğun kar yağışının sürdüğü illerdeki son duruma dair bilgilendirme yapan AFAD, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkeş'te saha çalışmalarının sürdüğünü ve yolda mahsur kalanlara 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapıldığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kar yağışının devam ettiği illerde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'nde kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını bildirdi.
Ulaşıma kapanan Bolu/Gerede-Karabük-Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamaya göre yolda kalanlara AFAD ve Kızılay ekiplerince gerekli destekler sağlandı.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"AFAD tarafından 178 personel ve 47 araç, Türk Kızılay tarafından ise 16 personel ve 4 araç, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkeş'te sahada görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."
