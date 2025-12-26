https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/besiktas-duyurdu-iki-futbolcudan-kulup-bulmalari-istendi-1102276059.html
Beşiktaş duyurdu: İki futbolcudan kulüp bulmaları istendi
Süper Lig'de 29 puanla beşinci sırada bulunan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ara transfer sezonu öncesi kadrosunu şekillendirmeye başladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’un bugünden itibaren futbol planlamasında yer almayacaklarının kendilerine tebliğ edildiği belirtildi. Açıklamada, iki futbolcudan da kendilerine kulüp bulmalarının istendiği ifade edildi.Kulüp, Necip Uysal ve Mert Günok’un yeni bir kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdüreceklerini bildirdi. Beşiktaş ayrıca, Futbol Akademisi’nden yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana A Takım forması giyen Necip Uysal'la 2021-22 sezonundan bu yana kaleyi koruyan Mert Günok’a kariyerlerinin devamında başarı dileklerini iletti.
Beşiktaş JK, profesyonel futbolcuları Necip Uysal ve Mert Günok'la ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetim, iki tecrübeli futbolcunun yeni sezon planlamasında yer almadığını kendilerine bildirerek kulüp bulmalarını istedi.
Süper Lig'de 29 puanla beşinci sırada bulunan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ara transfer sezonu öncesi kadrosunu şekillendirmeye başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’un bugünden itibaren futbol planlamasında yer almayacaklarının kendilerine tebliğ edildiği belirtildi. Açıklamada, iki futbolcudan da kendilerine kulüp bulmalarının istendiği ifade edildi.
Kulüp, Necip Uysal ve Mert Günok’un yeni bir kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdüreceklerini bildirdi. Beşiktaş ayrıca, Futbol Akademisi’nden yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana A Takım forması giyen Necip Uysal'la 2021-22 sezonundan bu yana kaleyi koruyan Mert Günok’a kariyerlerinin devamında başarı dileklerini iletti.