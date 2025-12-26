Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/besiktas-duyurdu-iki-futbolcudan-kulup-bulmalari-istendi-1102276059.html
Beşiktaş duyurdu: İki futbolcudan kulüp bulmaları istendi
Beşiktaş duyurdu: İki futbolcudan kulüp bulmaları istendi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş JK, profesyonel futbolcuları Necip Uysal ve Mert Günok'la ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetim, iki tecrübeli futbolcunun... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T20:06+0300
2025-12-26T20:06+0300
spor
necip uysal
mert günok
beşiktaş
transfer
transfermarkt
kulüp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100801996_0:4:2226:1256_1920x0_80_0_0_6bc982ed98318394b4e7b784e7ffe042.jpg
Süper Lig'de 29 puanla beşinci sırada bulunan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ara transfer sezonu öncesi kadrosunu şekillendirmeye başladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’un bugünden itibaren futbol planlamasında yer almayacaklarının kendilerine tebliğ edildiği belirtildi. Açıklamada, iki futbolcudan da kendilerine kulüp bulmalarının istendiği ifade edildi.Kulüp, Necip Uysal ve Mert Günok’un yeni bir kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdüreceklerini bildirdi. Beşiktaş ayrıca, Futbol Akademisi’nden yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana A Takım forması giyen Necip Uysal'la 2021-22 sezonundan bu yana kaleyi koruyan Mert Günok’a kariyerlerinin devamında başarı dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/samsunspor-baskani-yildirimdan-resmi-aciklama-musaba-artik-fenerbahcenin-oyuncusu-1102272959.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100801996_63:0:2040:1483_1920x0_80_0_0_c258e2d69d4342eec835e2ce7937203b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
necip uysal , mert günok, beşiktaş, transfer, transfermarkt , kulüp
necip uysal , mert günok, beşiktaş, transfer, transfermarkt , kulüp

Beşiktaş duyurdu: İki futbolcudan kulüp bulmaları istendi

20:06 26.12.2025
© AA / Serhat Çağdaş Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Beşiktaş JK, profesyonel futbolcuları Necip Uysal ve Mert Günok'la ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetim, iki tecrübeli futbolcunun yeni sezon planlamasında yer almadığını kendilerine bildirerek kulüp bulmalarını istedi.
Süper Lig'de 29 puanla beşinci sırada bulunan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ara transfer sezonu öncesi kadrosunu şekillendirmeye başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’un bugünden itibaren futbol planlamasında yer almayacaklarının kendilerine tebliğ edildiği belirtildi. Açıklamada, iki futbolcudan da kendilerine kulüp bulmalarının istendiği ifade edildi.
Kulüp, Necip Uysal ve Mert Günok’un yeni bir kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdüreceklerini bildirdi. Beşiktaş ayrıca, Futbol Akademisi’nden yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana A Takım forması giyen Necip Uysal'la 2021-22 sezonundan bu yana kaleyi koruyan Mert Günok’a kariyerlerinin devamında başarı dileklerini iletti.
Musaba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
SPOR
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'
17:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала