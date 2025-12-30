https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/besiktasta-bir-kafeye-calisanlarin-el-koydugu-iddia-edildi-kafe-sahibi-yardim-istedi--1102384083.html

Beşiktaş’ta bir kafeye çalışanların el koyduğu iddia edildi: Kafe sahibi yardım istedi

İstanbul Beşiktaş’ta bir kafenin çalışanlar tarafından gasbedildiği iddiası gündeme geldi.Beşiktaş Çarşı'da bulunan bir kafenin işletmecisi olan Ayşen Baran isimli kadın çalışanlarıyla yollarını ayırmak istedi. İşletmeci kafesine aldığı çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiğini, buna rağmen çalışanların ''çıkmıyoruz'' diyerek mekanı terk etmediğini öne sürdü. Baran’ın iddiasına göre, genç kadın ve annesi tehditle kafeyi işletmeye başladı. Ruhsat, POS cihazı ve resmi evrakların kendi adına olduğunu belirten Baran, buna rağmen içeri alınmadığını söyledi.Olay yerine giden Show Haber ekibi, iddiaların odağındaki genç kadınla da konuştu. Genç kadın, kafeyi gasbettikleri yönündeki suçlamaları reddetti. Taraflar arasında imzalanan belgenin iş sözleşmesi mi yoksa kira sözleşmesi mi olduğu konusunda hukuki ihtilaf bulunduğu, konunun mahkemeye taşındığı belirtildi.Yaşananlar nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini dile getiren Ayşen Baran, uzaklaştırma kararı talebiyle Çağlayan Adliyesi’ne başvurdu. Olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi.

