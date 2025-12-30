https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/besiktasta-bir-kafeye-calisanlarin-el-koydugu-iddia-edildi-kafe-sahibi-yardim-istedi--1102384083.html
Beşiktaş’ta bir kafeye çalışanların el koyduğu iddia edildi: Kafe sahibi yardım istedi
Beşiktaş’ta bir kafeye çalışanların el koyduğu iddia edildi: Kafe sahibi yardım istedi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Çarşı’da butik otel ve girişindeki kafeyi yaklaşık 4 yıldır işleten Ayşen Baran, çalışanlarıyla yollarını ayırmak isteyince kendi iş yerine giremez... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T21:29+0300
2025-12-30T21:29+0300
2025-12-30T21:29+0300
türki̇ye
beşiktaş
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
kafe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1f/1044156979_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_79ef76a537c66e209b8ca2e337601da1.jpg
İstanbul Beşiktaş’ta bir kafenin çalışanlar tarafından gasbedildiği iddiası gündeme geldi.Beşiktaş Çarşı'da bulunan bir kafenin işletmecisi olan Ayşen Baran isimli kadın çalışanlarıyla yollarını ayırmak istedi. İşletmeci kafesine aldığı çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiğini, buna rağmen çalışanların ''çıkmıyoruz'' diyerek mekanı terk etmediğini öne sürdü. Baran’ın iddiasına göre, genç kadın ve annesi tehditle kafeyi işletmeye başladı. Ruhsat, POS cihazı ve resmi evrakların kendi adına olduğunu belirten Baran, buna rağmen içeri alınmadığını söyledi.Olay yerine giden Show Haber ekibi, iddiaların odağındaki genç kadınla da konuştu. Genç kadın, kafeyi gasbettikleri yönündeki suçlamaları reddetti. Taraflar arasında imzalanan belgenin iş sözleşmesi mi yoksa kira sözleşmesi mi olduğu konusunda hukuki ihtilaf bulunduğu, konunun mahkemeye taşındığı belirtildi.Yaşananlar nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini dile getiren Ayşen Baran, uzaklaştırma kararı talebiyle Çağlayan Adliyesi’ne başvurdu. Olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/beyoglunda-bir-kafede-kahve-icen-genc-kadin-zehirlendi-kahvesini-deterjanla-yaptiklari-ortaya-cikti-1101094527.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1f/1044156979_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fb4272f7831a65d8f3c630107a76d73e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, kafe
beşiktaş, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, kafe
Beşiktaş’ta bir kafeye çalışanların el koyduğu iddia edildi: Kafe sahibi yardım istedi
Beşiktaş Çarşı’da butik otel ve girişindeki kafeyi yaklaşık 4 yıldır işleten Ayşen Baran, çalışanlarıyla yollarını ayırmak isteyince kendi iş yerine giremez hale geldi. İşletmeci ve çalışanlar arasındaki konu mahkemeye taşındı.
İstanbul Beşiktaş’ta bir kafenin çalışanlar tarafından gasbedildiği iddiası gündeme geldi.
Beşiktaş Çarşı'da bulunan bir kafenin işletmecisi olan Ayşen Baran isimli kadın çalışanlarıyla yollarını ayırmak istedi. İşletmeci kafesine aldığı çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiğini, buna rağmen çalışanların ''çıkmıyoruz'' diyerek mekanı terk etmediğini öne sürdü.
Baran’ın iddiasına göre, genç kadın ve annesi tehditle kafeyi işletmeye başladı. Ruhsat, POS cihazı ve resmi evrakların kendi adına olduğunu belirten Baran, buna rağmen içeri alınmadığını söyledi.
Olay yerine giden Show Haber ekibi, iddiaların odağındaki genç kadınla da konuştu. Genç kadın, kafeyi gasbettikleri yönündeki suçlamaları reddetti. Taraflar arasında imzalanan belgenin iş sözleşmesi mi yoksa kira sözleşmesi mi olduğu konusunda hukuki ihtilaf bulunduğu, konunun mahkemeye taşındığı belirtildi.
Yaşananlar nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini dile getiren Ayşen Baran, uzaklaştırma kararı talebiyle Çağlayan Adliyesi’ne başvurdu. Olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi.