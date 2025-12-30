Türkiye
Banka faiz oranları değişti: Güncel oranlar ve uzmanından yeni yıl vadeli mevduat faiz tahminleri
Banka faiz oranları değişti: Güncel oranlar ve uzmanından yeni yıl vadeli mevduat faiz tahminleri
30.12.2025
ekonomi̇
merkez bankası
mevduat
mevduat faizleri
Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 39.50’den yüzde 38.00’e indirdi. Böylece yıl genelinde politika faizi yüzde 47.50 seviyesinden yüzde 38.00’e kadar çekilmiş oldu.Faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat için yeni oranlar belirledi. Güncel durumda birçok bankanın mevduat faizlerini yüzde 45’in altına indirdiği, piyasada ağırlıklı oranların ise yüzde 38.00 ile yüzde 45.00 aralığında şekillendiği görülüyor. Bununla birlikte yalnızca bir bankanın, yeni müşterilere özel “hoş geldin” kampanyası kapsamında yüzde 46.00 faiz sunduğu belirtiliyor.Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı 22 Ocak tarihinde yapılacak. Özellikle 1 milyon TL’nin aylık net getirisi, vadeli mevduatla ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, mevduat faiz oranları beklentisini Milliyet'e değerlendirdi:
08:08 30.12.2025
© İHApara
© İHA
Yeni yıla kısa bir süre kala bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında yeniden güncellemeye gitti. Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararı öncesinde mevduat faizleri yüzde 46 seviyelerine kadar gerilerken, son dönemde oranlar tekrar revize edildi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş yeni yılda mevduat faiz beklentisini açıkladı.
Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 39.50’den yüzde 38.00’e indirdi. Böylece yıl genelinde politika faizi yüzde 47.50 seviyesinden yüzde 38.00’e kadar çekilmiş oldu.
Faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat için yeni oranlar belirledi. Güncel durumda birçok bankanın mevduat faizlerini yüzde 45’in altına indirdiği, piyasada ağırlıklı oranların ise yüzde 38.00 ile yüzde 45.00 aralığında şekillendiği görülüyor. Bununla birlikte yalnızca bir bankanın, yeni müşterilere özel “hoş geldin” kampanyası kapsamında yüzde 46.00 faiz sunduğu belirtiliyor.
Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı 22 Ocak tarihinde yapılacak. Özellikle 1 milyon TL’nin aylık net getirisi, vadeli mevduatla ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, mevduat faiz oranları beklentisini Milliyet'e değerlendirdi:

“Merkez Bankası’nın aralık ayında başlattığı faiz indirimi süreci, kontrollü ve kademeli şekilde devam edecek gibi görünüyor. Enflasyon tarafında henüz kalıcı bir düşüş sağlanmadığı için hızlı ve sert indirimler beklemek gerçekçi değil.

22 Ocak toplantısında 100–150 baz puan aralığında sınırlı bir indirim daha gündeme gelebilir. Mevduat faizlerinde düşüş olacak, ancak bu düşüş politika faizindeki kadar hızlı olmayacaktır.

Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına belirli oranlarda ayak uyduruyorlar. Merkez Bankası politika faizini yüzde 38’e çekmesine rağmen bankalar mevduat faizlerini yüzde 42-45 aralığında tutuyorlar.

Biz ocak-mart döneminde kademeli şekilde ortalama mevduat faizlerinin yüzde 43-41-39 bandında oluşacağını öngörüyoruz. Şu anda bankalar yüzde 42-45 aralığında mevduata faizi vermekte. 3 aylık vadede de aynı oranlar geçerli. İlerleyen dönemlerde faiz indirimi kararlarının devam edeceğini göz önünde bulundurduğumuzda 3 aylık yatırım en mantıklısı gibi duruyor.

Yatırımcılar vadeyi 3 ay olarak seçerse şu anki faiz oranlarından 3 ay boyunca getiri elde ederler.1milyon için aylık olarak 30 bin 829 lira ile 33 bin 060 lira arasında mevduat faiz getirisi elde edeceklerdir."

