Banka faiz oranları değişti: Güncel oranlar ve uzmanından yeni yıl vadeli mevduat faiz tahminleri

“Merkez Bankası’nın aralık ayında başlattığı faiz indirimi süreci, kontrollü ve kademeli şekilde devam edecek gibi görünüyor. Enflasyon tarafında henüz kalıcı bir düşüş sağlanmadığı için hızlı ve sert indirimler beklemek gerçekçi değil.

22 Ocak toplantısında 100–150 baz puan aralığında sınırlı bir indirim daha gündeme gelebilir. Mevduat faizlerinde düşüş olacak, ancak bu düşüş politika faizindeki kadar hızlı olmayacaktır.

Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına belirli oranlarda ayak uyduruyorlar. Merkez Bankası politika faizini yüzde 38’e çekmesine rağmen bankalar mevduat faizlerini yüzde 42-45 aralığında tutuyorlar.

Biz ocak-mart döneminde kademeli şekilde ortalama mevduat faizlerinin yüzde 43-41-39 bandında oluşacağını öngörüyoruz. Şu anda bankalar yüzde 42-45 aralığında mevduata faizi vermekte. 3 aylık vadede de aynı oranlar geçerli. İlerleyen dönemlerde faiz indirimi kararlarının devam edeceğini göz önünde bulundurduğumuzda 3 aylık yatırım en mantıklısı gibi duruyor.

Yatırımcılar vadeyi 3 ay olarak seçerse şu anki faiz oranlarından 3 ay boyunca getiri elde ederler.1milyon için aylık olarak 30 bin 829 lira ile 33 bin 060 lira arasında mevduat faiz getirisi elde edeceklerdir."