Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Bangladeş’in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti. 30.12.2025
yaşam
halide ziya
bangladeş
bnp
Bangladeş’in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya, uzun süredir devam eden hastalıklarının ardından 80 yaşında hayatını kaybetti. Ziya’nın bir süredir Dakka’daki Evercare Hastanesi’nde tedavi gördüğü, son günlerinde durumunun “son derece kritik” olduğu açıklanmıştı.Bangladeş Ulusalist Partisi (BNP), tarafından yapılan açıklamada Ziya’nın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamanın ardından hastane önünde toplanan kalabalık nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.Halide Ziya kimdir?Halide Ziya, 1991 yılında ülkenin ilk serbest seçimlerini kazanan BNP’nin lideri olarak Bangladeş’in ilk kadın başbakanı olmuştu. Ziya, 1990’lar ve 2000’li yıllar boyunca, siyasi rakibi Şeyh Hasina ile yaşadığı çekişmeyle Bangladeş siyasetinin merkezinde yer aldı.Eşi, eski Devlet Başkanı Ziyaur Rahman’ın 1981’de bir askeri darbe sırasında öldürülmesinin ardından aktif siyasete giren Ziya, erkek egemen siyasi yapıyı aştı. İlk başbakanlık döneminde kadınların eğitimi ve sosyal kalkınmaya yönelik adımlarıyla öne çıktı.Ziya’nın sonraki dönemleri ise tartışmalarla anıldı. 2000’li yıllarda yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalan Ziya, rakibi Hasina’nın liderliğindeki Awami League iktidarı döneminde mahkum edilmiş ve uzun süre siyasetten uzak kalmıştı. Ziya, suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini savunmuştu.Son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyundan uzak kalan Ziya'nın partisi BNP, kısa süre önce Ziya’nın yaklaşan genel seçimlerde kampanya yürüteceğini açıklamıştı.
bangladeş
begüm halide ziya kimdir, begüm halide ziya öldü, halide ziya öldü
begüm halide ziya kimdir, begüm halide ziya öldü, halide ziya öldü

Bangladeş’in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti

09:29 30.12.2025
Bangladeş’in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti.
Bangladeş’in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya, uzun süredir devam eden hastalıklarının ardından 80 yaşında hayatını kaybetti. Ziya’nın bir süredir Dakka’daki Evercare Hastanesi’nde tedavi gördüğü, son günlerinde durumunun “son derece kritik” olduğu açıklanmıştı.
Bangladeş Ulusalist Partisi (BNP), tarafından yapılan açıklamada Ziya’nın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamanın ardından hastane önünde toplanan kalabalık nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Halide Ziya kimdir?

Halide Ziya, 1991 yılında ülkenin ilk serbest seçimlerini kazanan BNP’nin lideri olarak Bangladeş’in ilk kadın başbakanı olmuştu. Ziya, 1990’lar ve 2000’li yıllar boyunca, siyasi rakibi Şeyh Hasina ile yaşadığı çekişmeyle Bangladeş siyasetinin merkezinde yer aldı.
Eşi, eski Devlet Başkanı Ziyaur Rahman’ın 1981’de bir askeri darbe sırasında öldürülmesinin ardından aktif siyasete giren Ziya, erkek egemen siyasi yapıyı aştı. İlk başbakanlık döneminde kadınların eğitimi ve sosyal kalkınmaya yönelik adımlarıyla öne çıktı.
Ziya’nın sonraki dönemleri ise tartışmalarla anıldı. 2000’li yıllarda yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalan Ziya, rakibi Hasina’nın liderliğindeki Awami League iktidarı döneminde mahkum edilmiş ve uzun süre siyasetten uzak kalmıştı. Ziya, suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini savunmuştu.
Son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyundan uzak kalan Ziya'nın partisi BNP, kısa süre önce Ziya’nın yaklaşan genel seçimlerde kampanya yürüteceğini açıklamıştı.
YAŞAM
Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
28 Aralık, 12:55
