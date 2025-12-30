https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/bakanlik-suruculeri-uyardi-zorunlu-olmadikca-yola-cikmayin-1102374551.html

Bakanlık sürücüleri uyardı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. Bakanlık, kış lastiği kullanılması, yakıt seviyesinin kontrol edilmesi ve araçlarda zincir, takozla çekme halatı bulundurulmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün, kar ve buzla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacağı, ülke genelindeki yol ağında binlerce personel ve ekipmanla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, halkın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, seyahat etmeleri halinde ise güzergah bilgilerini önceden kontrol etmeleri istendi. Yoğun kar veya trafik durması durumlarında sürücülerin bulundukları şeridi terk etmemeleri gerektiği vurgulandı. Güncel yol durumuna KGM’nin internet sitesiyle ALO 123 ve ALO 159 hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.

