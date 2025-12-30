https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/bakanlik-suruculeri-uyardi-zorunlu-olmadikca-yola-cikmayin-1102374551.html
Bakanlık sürücüleri uyardı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Bakanlık sürücüleri uyardı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T17:39+0300
2025-12-30T17:39+0300
2025-12-30T17:39+0300
türki̇ye
yol
yol çalışması
yol haritası
kar
kar yağışı
kar fırtınası
yoğun kar yağışı
trafik
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102349397_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_3950bc4e861f36bcc7868b8f6da6c5ed.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. Bakanlık, kış lastiği kullanılması, yakıt seviyesinin kontrol edilmesi ve araçlarda zincir, takozla çekme halatı bulundurulmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün, kar ve buzla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacağı, ülke genelindeki yol ağında binlerce personel ve ekipmanla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, halkın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, seyahat etmeleri halinde ise güzergah bilgilerini önceden kontrol etmeleri istendi. Yoğun kar veya trafik durması durumlarında sürücülerin bulundukları şeridi terk etmemeleri gerektiği vurgulandı. Güncel yol durumuna KGM’nin internet sitesiyle ALO 123 ve ALO 159 hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/valilik-acikladi-istanbulda-yarin-ve-1-ocakta-hangi-yollar-kapali-1102372184.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102349397_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_a2c3da6e6177232deabfd1b7dd5f3cde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yol, yol çalışması, yol haritası, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yoğun kar yağışı, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik kontrolü
yol, yol çalışması, yol haritası, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yoğun kar yağışı, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik kontrolü
Bakanlık sürücüleri uyardı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek sürücüleri uyardı. Bakanlık, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.
Bakanlık, kış lastiği kullanılması, yakıt seviyesinin kontrol edilmesi ve araçlarda zincir, takozla çekme halatı bulundurulmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün, kar ve buzla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacağı, ülke genelindeki yol ağında binlerce personel ve ekipmanla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, halkın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, seyahat etmeleri halinde ise güzergah bilgilerini önceden kontrol etmeleri istendi. Yoğun kar veya trafik durması durumlarında sürücülerin bulundukları şeridi terk etmemeleri gerektiği vurgulandı.
Güncel yol durumuna KGM’nin internet sitesiyle ALO 123 ve ALO 159 hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.