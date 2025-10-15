https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bursa-merkezli-deas-operasyonu-3-ilde-10-kisi-yakalandi-1100219811.html
Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 3 ilde 10 kişi yakalandı
Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 3 ilde 10 kişi yakalandı
15.10.2025
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 9’u yabancı uyruklu 12 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli olarak Ankara ve İstanbul’da operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 3 ilde 10 kişi yakalandı
Bursa merkezli Ankara ve İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 9’u yabancı uyruklu 12 şüpheliden 10’u gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 9’u yabancı uyruklu 12 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli olarak Ankara ve İstanbul’da operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.