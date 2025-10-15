https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bursa-merkezli-deas-operasyonu-3-ilde-10-kisi-yakalandi-1100219811.html

Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 3 ilde 10 kişi yakalandı

15.10.2025

Bursa merkezli Ankara ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 9'u...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 9’u yabancı uyruklu 12 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli olarak Ankara ve İstanbul’da operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

2025

